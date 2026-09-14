אחרי שבועות של מצוד: צה"ל לכד מחבל בכיר

כוחות צה״ל ושב״כ עצרו הבוקר (שני) את מחמד אבראהים עא והאב שחאדה, ששימש לפי הודעת כוחות הביטחון כמחבל בכיר בתנועת פת״ח בטולכרם. המעצר בוצע בתום מצוד מודיעיני ומבצעי שנמשך בשבועות האחרונים.

לצורך ביצוע המעצר יצאו כוחות מיחידת דובדבן לפעילות מיוחדת במרחב טולכרם. הפעולה נערכה בפיקוד חטיבת אפרים ובהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי, כחלק מהפעילות לסיכול טרור באזור.

שחאדה היה מבוקש בתקופה האחרונה בעקבות חשדות למעורבותו בשורה של פעילויות טרור. לפי צה״ל ושב״כ, הוא חשוד בתכנון פיגועים, בביצוע פיגועים ובסחר באמצעי לחימה.

הפעילות יצאה לפועל לאחר שכוחות הביטחון עקבו אחר המבוקש במשך מספר שבועות. המצוד כלל פעילות מודיעינית ומבצעית, שהובילה לבסוף לאיתורו ולמעצרו בידי לוחמי דובדבן.

בצה״ל ובשב״כ הגדירו את שחאדה כמחבל בכיר בפת"ח בטולכרם. בהודעה המשותפת הודגש כי המעצר בוצע במסגרת פעולה מיוחדת שנועדה לסכל פעילות טרור באזור שעליו אחראית חטיבת אפרים.

מעצרו מגיע בתום התקופה שבה היה מבוקש בשל החשדות נגדו. כוחות הביטחון לא מסרו פרטים נוספים על הפיגועים שבהם הוא חשוד שהיה מעורב, או על אמצעי הלחימה שבהם על פי החשד סחר.

במערכת הביטחון הבהירו כי הפעילות נגד גורמי טרור באזור יהודה ושומרון תימשך. ״כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון, לשמירה על ביטחון התושבים במרחב ואזרחי מדינת ישראל״, נמסר בהודעה המשותפת לצה״ל ולשב״כ.