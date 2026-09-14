שר הביטחון ישראל כ"ץ בפנייה ליאיר לפיד

שר הביטחון ישראל כ"ץ פונה היום באופן ישיר לראש האופוזיציה יאיר לפיד, בדרישה לתמוך באופן מיידי בבקשת מערכת הביטחון לתוספת תקציבית עבור צה"ל.

"אני פונה אל ראש האופוזיציה יאיר לפיד לתמוך בבקשה הדחופה של צה"ל לתוספת תקציב, באמצעות חקיקה מוסכמת בכנסת, כדי לאפשר את המשך תפקוד צה"ל", אמר כ"ץ. בדבריו פירט השר את צורכי המערכת הדחופים, ובהם "תשלומים מוגדלים לחיילי המילואים, אחזקת אזורי הביטחון להגנת התושבים בגבולות, הצטיידות בחימושים, החזרת כשירות צה"ל להמשך המערכה ובניית כוח כחול לבן בתעשיות הביטחוניות בהגנה ובהתקפה מול האיומים שבפתח".

שר הביטחון הדגיש את הדחיפות הביטחונית שאינה סובלת דחייה: "אנחנו ניצבים בפני אתגרים ביטחוניים דרמטיים המחייבים הכרעות ופעולות כבר כעת. המציאות האזורית אינה מאפשרת לנו להמתין: האיומים מתפתחים, אויבינו ממשיכים לפעול, ועלינו להבטיח שצה"ל יהיה ערוך ומצויד לכל התפתחות. לעיכוב בהעמדת המשאבים הנדרשים עלולות להיות השלכות ישירות על מוכנות צה"ל ועל ביטחון אזרחי ישראל".

"זה לא יהיה נכון לקשור את הביטחון לוויכוח הפוליטי"

כ"ץ קרא להוציא את נושא תקציב צה"ל מהתנגחות היומיומית בכנסת: "זה לא יהיה נכון לקשור את נושא הביטחון לוויכוח הפוליטי הרגיל מול הממשלה על סעיפים תקציביים שונים. למען הסר ספק, המצב הכלכלי טוב והכספים הנדרשים קיימים בקופת האוצר, אבל דורשים חקיקה פורמלית בכנסת – ולא קשורים לשום העלאת מיסים או סעיפים תקציביים אחרים".