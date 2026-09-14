העיתונאי החרדי נגד התופעה במגזר: "פשיטת רגל ערכית"

בעקבות התיעודים המצולמים מאומן במהלך ימי ראש השנה, העיתונאי אריה ארליך יוצא במתקפה חריפה נגד תופעת הצילומים מתוך מוקדי התפילה בחגים ובשבתות באמצעות מנגנון "צולם על ידי גוי", ומגדיר אותה כפגיעה קשה בקדושת הימים האלו.

"אין תופעה מגונה ומחללת כבוד שבת וחג יותר מתופעת 'צולם על ידי גוי'", כתב ארליך בפוסט נוקב. "אנשים משוררים ומתפללים בדבקות ביום הדין, כשהם יודעים שלידם נמצא מישהו שמצלם ומתעד אותם, עושים פוזה למצלמה כדי להריץ בקבוצות במוצאי החג. אתם נוטלים חלק בביזוי היום הקדוש, לפחות אל תהיו צבועים".

ארליך הפנה אצבע מאשימה גם כלפי גורמים בתקשורת המשתפים פעולה עם התופעה: "התופעה הזו, שמגובה בידי חברים בתקשורת החרדית בשירותם של כל מיני ידוענים ומפיקים שחושבים להשיג כך יוקרה והערכה – היא פשיטת רגל ערכית ומוסרית מהסוג החמור ביותר. לא יוקרה מגיעה למי שנותן יד לתופעה כזו, אלא בוז גדול על רמיסת הרגש היהודי כלפי השבת והחג".