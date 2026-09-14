שינוי חד: ירידה בטמפ'; הגשם חוזר לשני איזורים

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם במעט מהממוצע העונתי, אך בסוף השבוע צפויה הקלה הדרגתית שתביא איתה ניחוחות סתוויים וסיכוי לגשם קל.

היום, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהממוצע לתקופה.

מגמה זו תמשיך גם בימים רביעי וחמישי, כאשר מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר, והטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

השינוי יגיע ביום שישי, אז יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה.