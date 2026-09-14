אחרי הסערה: מתמודדת הדמוקרטים מחקה את הציוץ 

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

גבי לסקי, מועמדת מספר 6 במפלגת 'הדמוקרטים', עוררה היום (שני) סערה, כאשר התייחסה לסרט נז"א, שמציג פשעי מלחמה לכאורה, שהוצעו על ידי לוחמי צה"ל, אמרה שאסור להשתיק את היצירות הללו, ויצאה נגד הביקורות סביבו.

כעת, בעקבות לחץ רב שהופעל עליה, מחקה לסקי את הציוץ. נזכיר כי הסרט "נז״א" עורר סערה ציבורית חריפה בישראל בעקבות האופן שבו הוא מציג את פעילות צה"ל ברצועת עזה ואת הטענות המובאות בו על התנהלות ישראל במהלך המלחמה. כאמור, גבי לסקי, טענה כי השיח נגד יוצרי הסרט הפך לאלים וקראה להגן על האפשרות להעלות שאלות מוסריות גם בשעת מלחמה. "השיח האלים נגד היוצרים חייב להיפסק", כתבה לסקי, והוסיפה כי מדובר ב"יצירות שמעלות שאלות ערכיות, שדווקא מתוך הכאב חייבות להישאל".

לדבריה, "הכי קל להצדיק פגיעה בזכויות אדם בזמן מלחמה, ולכן יש גם חובה לשאול שאלות ולשים גבולות. זו המהות של הדמוקרטיה".

לטענת עמית סגל, מחיקת הפוסט הגיעה לאחר לחץ רב שהופעל על לסקי, מצד הנהלת קמפיין מפלגת העבודה.