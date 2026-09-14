חיים לוינסון בצעד חדש בקריירה: "זה יהיה רק אני"

כתב "הארץ" חיים לוינסון הודיע היום (שני) על הצעד הבא שלו: הצטרפות לבית הפודקאסטים All In והשקת פודקאסט יומי חדש בשם "לוינסון על הבוקר", שיעלה לראשונה כבר מחר.

הפודקאסט החדש יעסוק בענייני היום, אך בניגוד לתוכניות ארוכות, כל פרק יימשך שמונה דקות בלבד. הוא יעלה מדי בוקר, בימים ראשון עד חמישי, באפליקציות הפודקאסטים השונות.

"הודעה מנהלתית, אני מצטרף לבית הפודקאסטים All In והחל ממחר אשיק את הפודקאסט 'לוינסון על הבוקר', 8 דקות בענייני היום", הודיע לוינסון.

הוא הוסיף כי הפודקאסט יעלה "באפליקציות הפודקאסט האהובות עליכם", ומיד עקץ את עצמו: "אני מכיר רק ספוטיפי, אבל מאמין שיש עוד".

לוינסון גם הבהיר כי הוא אינו מתכוון לצרף לצדו מגיש נוסף. לדבריו, בכל פרק הוא ידבר לבדו וינסה להעביר את הדברים בצורה קצרה וישירה.

"בניגוד לפודקאסטים שאוכלים לכם את הראש עם שני מגישים ויותר שאוכלים את הראש על חיי הסקס שלהם מלפני 20 שנה, זה יהיה רק אני: קצר, ממוקד, לעניין", כתב.

כבר בפרק הראשון צפוי לוינסון לעסוק בנושא שנמצא במרכז השיח. "מחר למשל נעסוק כמובן, בסרט שלא ראיתי: נוז"א", הודיע, בהתייחסו לסרט שבו יעסוק פרק הבכורה.

לצד ההשקה, לוינסון הזהיר את עוקביו כי הם עומדים להיחשף לקמפיין קידום נרחב. "ממחר יתחיל פה קידום חסר בושה", כתב.

בסיום הודעתו התייחס לוינסון גם לעתיד הפודקאסט החדש, והציב בדרכו תנאי להמשך: "אם הפודקאסט גם יהיה מאוזן ומצליח אני מבטיח שאמשיך אותו".

הפרק הראשון של "לוינסון על הבוקר" יעלה מחר, ולאחר מכן צפויים להתפרסם פרקים חדשים מדי בוקר, מראשון ועד חמישי.