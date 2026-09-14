המומחה מבהיר: "אנחנו בשבוע דרמטי; יש פחד עד כדי היסטריה"

( אריאל ליבא )

ההתפתחות המהירה של טכנולוגיית הבינה המלאכותית (AI) מעוררת חששות כבדים גם בקרב הבכירים ביותר בתעשיית ההייטק והמדע. יזהר שי, יזם הייטק ושר המדע והטכנולוגיה לשעבר, שוחח עם ענת דוידוב ברדיו 103FM והתייחס לאזהרות הדרמטיות שנשמעות בימים אלו מפי מובילי החברות הגדולות בעולם.

"אנחנו בשבוע דרמטי של הכרזות מרתקות שמלמדות על פחד עד כדי היסטריה, ממה עלול הגולם שטרחו על פיתוחו שנים לעולל לעולם", אמר שי בפתחת דבריו. "בין אם הם מנסים להשיג לעצמם הטבות או אליבי במידה והנורא מכל יתרחש, כך או כך אנחנו צריכים לשים לב טוב לנבואות הללו, שמשותפות למובילי החברות הגדולות בעולם, שכולם מדברים על הסכנה הזו שאם לא נגדר אותה ונשים סביבה חסמים". שי הסביר כי על האנושות לקבוע גבולות ברורים להתפתחות הטכנולוגית: "כרגע בתחום הטכנולוגי צריך לשים חסמים, שבמידת האפשר לא יאפשרו ל-AI להתפתח מעבר לגבול שהאדם מוכן שהוא יתפתח. זו אמירה פילוסופית וכללית. כולנו צריכים לשבת ולהחליט מה אנחנו מוכנים שמכונה תחליט עבורנו ומה לא, ומה אנחנו מוכנים שהיא תבצע עבורנו ומה לא. מדובר בהחלטות שחלקן מוסריות, למשל האם מוכנים לתת בידי מכונה להאריך או לא את חייו של חולה סופני שימיו ספורים".

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"מצופה מהרגולטור לשים חסמים ולהטיל אחריות"

בדבריו התייחס שי גם לזווית הישראלית ולתפקידה של המדינה בהסדרת התחום החדשני: "צריכים להסתכל על הרגולטורים בעולם, ובעניין הזה מדינת ישראל יכולה אולי לעשות צעד כי זה תחום חדש וחדשני, ובהחלט מצופה מרגולטורים להבין היטב במה מדובר".

לדברי השר לשעבר, הדרך להתמודד עם האתגר דורשת איזון כפול: "צריך לעשות שני דברים – קודם כל רגולציה מאפשרת, כי היא צריכה לאפשר דברים כמו לבטח בצורה הגיונית רכבים שנוסעים ללא נהג. מצד שני, מצופה מהרגולטור לשים חסמים, להבין את הסכנות ולהטיל חסמים ואחריות אישית בהתאם".