ליברמן מודה: "בכל שנה אני נוהג לצום 3 צומות"

יו״ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן, התייחס היום (שני) לצום גדליה ואמר כי הוא נוהג לצום בכל שנה, 3 צומות.

"בכל שנה אני נוהג לצום שלושה צומות: יום כיפור, תשעה באב וצום גדליה. בג׳ בתשרי נרצח גדליה בן אחיקם בידי יהודים, מעשה שהעמיק את הקרעים בתוך העם והביא לחורבן השארית שנותרה מהיישוב היהודי בארץ", אמר ליברמן.

עוד הוא הוסיף: "ביום הזה חשוב להזכיר: אחדות היא ערך יסודי, אך בלי ערבות הדדית אמיתית, נשיאה בנטל והגנה משותפת על הבית - היא נשארת סיסמה. אני מקווה שנדע להפיק לקח מן ההיסטוריה, לגשר על הפערים ולבנות יחד עתיד טוב יותר למדינת ישראל".