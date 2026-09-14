כוכב "המירוץ למיליון" תומך ביוצרי "נז"א": "לא מזיז לכם הרג המוני"

כוכב "המירוץ למיליון" והרקדן אוריאל יקותיאל יוצא להגנת יוצרי הסרט "נז"א" - ובדרך מספק שורה של אמירות חריגות וקשות נגד ישראל ונגד הפזמונאי נעם חורב.

"לנסות להיות אדם טוב במדינה רצחנית"

יקותיאל, שהתחרה בתוכנית הריאליטי לצד טום באום, הביע תמיכה ברורה ביוצרי הסרט וטען כי נדרש מהם אומץ נפשי ומוסרי כדי לעסוק בפעילות ישראל ברצועת עזה. בתגובה לשיר הביקורתי שפרסם חורב על הסרט ויוצריו, הוא כתב: "זה מה שקורה כשאין לך שמינית מהאומץ הנפשי והמוסרי שיש ליוצרי הסרט הזה".

בהמשך החריף יקותיאל את הטון והאשים את מבקרי הסרט באדישות כלפי המתרחש בעזה: "כאילו הכול טוב, לא מזיז לך הרג המוני וכיבוש של עשרות שנים - תגיד את זה. אבל לזלזל בכוונות של אלה שעושים משהו נגד זה, זה רק כי אתה לא מסוגל להכיל את הקונפליקט של לנסות להיות אדם טוב במדינה רצחנית".

יקותיאל לא הסתפק בכך וטען כי ישראלים שבוחרים להתנגד למדיניות ישראל כלפי הפלסטינים משלמים על כך מחיר אישי ומקצועי כבד. לדבריו, הטענה שיוצרי הסרט מנסים להתחנף לקהל הבינלאומי הפוכה לחלוטין מהמציאות.

"להיות ישראלי שמתנגד למה שישראל עושה לפלסטינים זה הדבר הכי רחוק מלהתחנף", כתב. "זה לבודד את עצמך מכל מי שאי פעם הכרת ואהבת, זה להחריב לעצמך את הקריירה, זה לשחות בכוח נגד זרם שנאה בלתי פוסק ולהטיל בספק את יסודות הקיום שלך - מניסיון".

המתקפה הבוטה על נעם חורב

לקראת סיום הפוסט עבר יקותיאל למתקפה אישית וחריפה נגד חורב: "ואז בעזות מתקרנף כמו נעם חורב, כותב שיר בחריזה של כיתה ג׳ וקורא לאנשים כאלה חנפנים". הוא הוסיף כי חורב נמצא "באמצע של האמצע של המרכז של התרבות", יושב לדבריו"מוקף באהבה ובהערצה" - ובכל זאת בוחר להקטין את יוצרי הסרט.

דבריו החריפים של יקותיאל מגיעים בשיאה של הסערה סביב "נז"א", סרטם של יובל אברהם ורחל שור, שזכה בפרס השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט מציג עדויות וטענות קשות בנוגע לפעילות צה"ל ברצועת עזה ועורר בישראל ביקורת ציבורית חריפה- אך כעת יקותיאל מתייצב בגלוי לצד יוצריו.