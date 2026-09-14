בגלל הנחיית היועמ״שית: הילולת הרב עובדיה בוטלה

ילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל בוטלה היום (שני) באופן רשמי, בעקבות הנחיית היועצת המשפטית לממשלה שלפיה בשלב זה לא ניתן לקיים את האירוע בשל מערכת הבחירות. ההילולה הייתה אמורה להיערך בבנייני האומה בירושלים במשך שלושה ימים.

במכתב ששיגר מנכ״ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, לעיריית ירושלים ולגורמים במשרד, הוא הודיע כי לנוכח לוח הזמנים והימשכות ההליך המשפטי בבג״ץ, לא נותרה אפשרות לקיים את האירוע כמתוכנן.

ההילולה לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל הייתה אמורה להתקיים בין 6 ל-8 באוקטובר בבנייני האומה. אלא שעל פי המכתב, המפיק הודיע כי בסד הזמנים הקיים, ולאחר הנחיית היועמ״שית, לא ניתן יהיה להוציא את האירוע לפועל.

״בעקבות הודעת המפיק כי בסד הזמנים הקיים לנוכח הנחיית היועצת המשפטית לממשלה כי בשלב זה לא ניתן לקיים את האירוע לזכרו של מרן בגלל מערכת הבחירות״, כתב אבידן.

לדבריו, לכך מצטרפת הימשכות ההליך המשפטי המתנהל בבג״ץ. ״עקב המשכות ההליך המשפטי המתקיים בבג״ץ, לצערי הרב ועקב אי קיומה של אפשרות אחרת, הריני להודיעכם על ביטול הילולת מרן אשר הייתה אמורה להתקיים בין התאריכים 6-8 באוקטובר בבנייני האומה״, נכתב במכתב.

למרות הודעת הביטול, במשרד לשירותי דת לא סגרו לחלוטין את האפשרות לקיים אירוע אחר לזכרו של הרב עובדיה. אבידן הבהיר כי אם תתקבל החלטה על אירוע חלופי, המשרד ועיריית ירושלים יקיימו שיחות בנושא.