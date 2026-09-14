השופט דוד מינץ: "אני לא נוהג לומר כך, אבל אין ברירה"

שופט בית המשפט העליון, דוד מינץ, פנה היום (שני) בהמלצת למשפחתו של יובל קסטלמן ז"ל, למשוך את העתירה שהוגשה נגד פרקליטות המדינה על סגירת התיק נגד שוטרים המעורבים בסגירת התיק של הירי ואי החקירה.

שופט בית המשפט העליון דוד מינץ פנה אל המשפחה ואמר: "מה שאנחנו אומרים זה קשה, אני לא נוהג לומר כך. יש פה רשלנות ורשלנות פושעת והתנהגות לא מקצועית קשה , אבל אין פער שדורש התערבות בית המשפט".

‏בית המשפט המליץ למשפחת קסטלמן למשוך את העתירה.

נזכיר כי יובל קסטלמן נהרג בנובמבר 2023 במהלך פיגוע הירי ביציאה מירושלים. קסטלמן, הסתער על שני המחבלים ונטרל לפחות אחד מהם. אחרי סיום האירוע קסטלמן זרק את נשקו וכרע על ברכיו כדי למנוע זיהוי שגוי. אביעד פריג'ה, חייל צה"ל במילואים, ירה בו והרגו. פריג'ה נאשם בהמתה באחריות מופחתת, כיוון שחשב שקסטלמן היה אחד המחבלים.