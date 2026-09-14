טלי גוטליב זועמת: "לא הייתי משאירה אותו דקה בתפקידו"

חברת הכנסת טלי גוטליב, זעמה היום (שני) על תגובת דובר צה"ל ליצרני הסרט נז"א, בו 2 יוצרים ישראליים הציגו את צה"ל כמבצע פשעי מלחמה.

מוקדם יותר היום, דובר צה"ל תת אלוף אפי דפרין, פנה בבקשה ליוצרים הסרט נז"א ואמר להם: "כדי לאפשר דיון ענייני, מקצועי ומבוסס ולא להסתפק במצגי שווא, אני מזמין את יוצרי הסרט לאפשר לנציגי צה״ל לצפות בסרט המלא, כדי שנוכל להתייחס באופן ענייני לכל אחת מהטענות המועלות בו".

בתגובה לזה, תקפה גוטליב: "דובר צה״ל מה נסגר אתך?? תגובה הזויה ובזויה בהקשר לסרט המחריד שמסייע לגדולי אוייבינו. דו״צ ברוב טימטומו: ״תנו לנו לצפות בסרט כדי שנוכל להגיב עניינית״. לא הייתי משאירה את דו״צ דקה בתפקידו.

‏התגובה של דו״צ היתה חייבת להיות שמדובר בשקרים הזויים זדוניים חסרי שחר למען חוסנה של המדינה וחוסנו של צה״ל".