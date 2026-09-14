נטעלי שם טוב במתקפה: "צריך לפטר אותה"

נטעלי שם טוב, המוצבת במקום השלישי ברשימת 'עמך ישראל' לכנסת, מבהירה כי קידום הרפורמה במערכת המשפט יעמוד בראש סדר העדיפויות של המפלגה.

בראיון לתכנית 'פתחי וזמרי בעם' ברדיו גלי ישראל, תקפה שם טוב את יחסי הכוחות הנוכחיים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת: "המצב הקיים שבו לבית המשפט יש כוח בלתי מוגבל לפסול חוקים, כל חוק בכל רוב – חייב להשתנות. אין טעם לכל מערכת הבחירות הזו ולהתמודדות שלי לכנסת, אם בסופו של דבר יושב שופט, אחד מתנגד ושניים אומרים כן, ובאופן הזה אפשר לפסול חוקים בישראל".

שם טוב לא חסכה ביקורת חריפה גם מסוגיית היועצת המשפטית לממשלה, וקראה באופן חד-משמעי לסיום תפקידה: "בוודאי שצריך לפטר אותה. היא חיבלה בעבודה של הגופים הביטחוניים".