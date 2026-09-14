הרמטכ"ל הנחה לבחון האם הודלפו חומרים מסווגים 

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) התייעצות מיוחדת בנושא הסרט "נז"א", והגדיר אותו ניסיון מכוון לפגוע בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל. בסיום הדיון הוא הנחה לבחון פעולות משפטיות נגד הסרט ומעורביו, לצד בדיקת האפשרות שחומרים מסווגים הודלפו ושימשו בהפקתו.

"על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת", אמר הרמטכ"ל. "הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו".

בדיון השתתפו סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, מפקד 8200, תת-אלוף א', דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, ומפקדים נוספים.

הרמטכ"ל טען כי הסרט אינו פוגע רק בצבא, אלא במדינת ישראל כולה. "זהו מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צה"ל. הוא מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל, מכפיש את חיילינו ומפקדינו ומבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין".

לדבריו, "זהו ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו מול הגרועים שבאויבינו, ובתוך כך לסכן באופן ממשי את חיילי צה"ל ומפקדיו".

בצה"ל הדגישו כי הצבא פועל בהתאם לדין הבין-לאומי, לרוח צה"ל ולערכיו, ופועל לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים. הרמטכ"ל קרא לקיים מאמץ הסברה לאומי ובין-לאומי רחב, בשיתוף משרד החוץ, משרד המשפטים, מערך ההסברה הלאומי וגורמים נוספים.

"אנחנו לא נאפשר להפוך את חיילי צה"ל למטרה באמצעות שקרים ועלילות דם", הצהיר זמיר. "מול ניסיון כזה צריך לפעול בנחישות, בכל הכלים העומדים לרשותנו, משפטיים, פיקודיים והסברתיים".