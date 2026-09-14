נתניהו במתקפה על לפיד: "מפקיר את ביטחון ישראל"

בליכוד תקפו היום (שני) בחריפות את ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בעקבות טענות שהעלה בנוגע להגדלת תקציב הביטחון ולהשלכותיה על הציבור. במפלגה האשימו את לפיד בהטעיית הציבור וטענו כי ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא העלאת מיסים.

"הליכוד: לפיד מטעה את הציבור על תקציב הביטחון", נמסר מהמפלגה. בליכוד דחו את הטענות שהציג לפיד והגדירו אותן "מופרכות ושקריות".

במפלגה הסבירו את עמדתם באמצעות נתוני הכנסות המדינה והגירעון. לדבריהם, "הכנסות המדינה היו גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון נמוך מהצפוי. בנסיבות אלו, ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא כל העלאת מיסים".

בהמשך התייחסו בליכוד גם לטענות בנוגע לכספים הקואליציוניים ולתקציבים המיועדים לציבור החרדי. במפלגה דחו גם את החלק הזה בדבריו של לפיד וטענו כי הסכומים שעליהם דיבר אינם קיימים.