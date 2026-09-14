נתניהו במתקפה על לפיד: "מפקיר את ביטחון ישראל"

בליכוד תקפו היום (שני) בחריפות את ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בעקבות טענות שהעלה בנוגע להגדלת תקציב הביטחון ולהשלכותיה על הציבור. במפלגה האשימו את לפיד בהטעיית הציבור וטענו כי ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא העלאת מיסים.
"הליכוד: לפיד מטעה את הציבור על תקציב הביטחון", נמסר מהמפלגה. בליכוד דחו את הטענות שהציג לפיד והגדירו אותן "מופרכות ושקריות".
במפלגה הסבירו את עמדתם באמצעות נתוני הכנסות המדינה והגירעון. לדבריהם, "הכנסות המדינה היו גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון נמוך מהצפוי. בנסיבות אלו, ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא כל העלאת מיסים".
בהמשך התייחסו בליכוד גם לטענות בנוגע לכספים הקואליציוניים ולתקציבים המיועדים לציבור החרדי. במפלגה דחו גם את החלק הזה בדבריו של לפיד וטענו כי הסכומים שעליהם דיבר אינם קיימים.
"הטיעון על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי גם הוא מופרך", טענו בליכוד. במפלגה הוסיפו: "מעולם לא היו סכומים כאלו לכספים קואליציוניים ולמגזר החרדי, ואפילו לא קרובים אליהם".
בליכוד לא הסתפקו בדחיית הטענות הכלכליות, אלא עברו למתקפה אישית ופוליטית נגד ראש האופוזיציה. במפלגה קשרו בין עמדתו של לפיד בנושא התקציב לבין סוגיית ביטחון המדינה, וטענו כי שיקולים פוליטיים עומדים מאחורי דבריו.
"לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים", מסרו בליכוד.
האם פוליטיקה קטנה צריכה לבוא על חשבון הביטחון??? תקציב הביטחון מחייב שוויון בנטל, חייבים להעביר חוק גיוס שוויוני מיד