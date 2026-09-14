רב סרוג ועיתונאית ערוץ 14: הרשימה של פייגלין נחשפת

משה פייגלין ( תומר נאומברג/פלאש90 )

מפלגת 'זהות' בראשות משה פייגלין חושפת היום את נבחרת המועמדים שלה לכנסת ה-26, תחת הסיסמה "מחזירים את המדינה לעם".