רב סרוג ועיתונאית ערוץ 14: הרשימה של פייגלין נחשפת

מפלגת 'זהות' בראשות משה פייגלין חושפת היום את נבחרת המועמדים שלה לכנסת ה-26, תחת הסיסמה "מחזירים את המדינה לעם".
במוקד הרשימה עומדות כמה דמויות מוכרות בציבוריות הישראלית, ובהן העיתונאית לשעבר בערוץ 14 שיראל ללום-נהיר, לצד פעילים ואישי ציבור הפועלים ברוח התנועה.
שמונת המקומות הראשונים ברשימת 'זהות' לכנסת:
- משה פייגלין – יו"ר התנועה
- הרב יצחק זאגא
- עומר פציניאש-ולדמן
- ארקדי מוטר
- רועי קירשברג
- סימה חסון
- שיראל ללום-נהיר – עיתונאית ערוץ 14 לשעבר
- איריס ברנשטיין.
נזכיר כי פייגלין חתם על הסכם ריצה משותפת עם מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', כשהוא ממוקם במקום השני ברשימה המאוחדת.
1) חז"ל הזהירו משד בית הכסא. 2) בתנך יש מספר טעויות. 3) דתות וכתות הן שטיפות מוח.כולן. 4) באבא סאלי התחתן עם בת 15 כשהיה בן 65 ונשוי לעוד נשים במקביל. 5) כ80 אחוז מהחרדים משתמטים (לחילונים+דרוזים אין את קומבינת ישיבות ההסדר...)