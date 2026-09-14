מיקי זוהר מאשים: "זה יכול להוכיח מעשי בגידה"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס לסערה הציבורית סביב הסרט "נז"א", וקרא לאפשר לכוחות הביטחון לצפות בו בהקדם ולבחון לעומק את המידע והעדויות המוצגים בו.

"יש לאפשר לכוחות הביטחון לצפות בסרט באופן מיידי", מסר זוהר. "אין לי ספק שהמידע שיתקבל שם יכול להוכיח מעשי בגידה, בין אם של המשתתפים בסרט ובין אם בשקרים שהיוצרים קיבלו מארגון הטרור חמאס".

הסרט "נז"א" מעורר בימים האחרונים סערה ציבורית חריפה בישראל, בעקבות האופן שבו הוא מציג את פעילות צה"ל ברצועת עזה ואת הטענות המובאות בו בנוגע להתנהלות ישראל במהלך המלחמה. דבריו של זוהר מצטרפים לביקורת הגוברת נגד יוצרי הסרט ומשתתפיו, ולקריאות לבדוק את המקורות שעליהם נשענת היצירה ואת אמינות העדויות המוצגות בה.