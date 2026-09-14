בנט נגד איזנקוט: "זה לא יקרה"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, יוצא במתקפה ישירה נגד מתווה גיוס החרדים של חברו לאופוזיציה, ח"כ גדי איזנקוט, ומבהיר כי מדובר במתווה פסול שאין לו מקום.

בראיון לפודקאסט של נדב פרי ב-All in, התייחס בנט בהרחבה לסוגיית החרדים והגדיר אותה כסכנה קיומית למדינה: "זאת הבעיה הקיומית של מדינת ישראל, מדינה בתוך מדינה. דטרמיניסטית, בוודאות, אם לא נטפל בסוגיה החרדית, זה גומר אותנו, זה קץ המדינה היהודית והדמוקרטית".

בדבריו שלל בנט לחלוטין את הצעות הפטור השונות, כולל זו של הרמטכ"ל לשעבר: "גם הקו של ידידי גדי איזנקוט עם פטור ל-30 אחוז – לא. אפס פטור. ברגע שאתה נותן השתמטות חלקית, אתה מיד מגיע להשתמטות מלאה, זה מדרון חלקלק".

בנט הציג מתווה חלופי הכולל סגירה מלאה של התקציבים למוסדות שאינם משרתים, לצד הקמת מסגרות שירות מותאמות: "אפס שקל למעיין החינוך ולחינוך העצמאי. במקום זה יוקמו ישיבות הסדר חרדיות לאורך הגבול – שמונה שעות לימוד תורה ושמונה שעות שמירות בבקעת הירדן, בסיני, בגבול עזה. גם לומדים תורה וגם משחררים עשרות אלפים".

"פעם ראשונה שאני אומר נוסחה כזאת"

לצד הנושא החרדי, תקף בנט את הממשלה על הרפורמה המשפטית: "היא לא קידמה את המדיניות האידיאולוגית שלה, היא עשתה הכל כדי לשבור את רוחם של אלה שלא בחרו בה. ממשלת אצבע בעין. בוודאות אויבינו עקבו מקרוב אחרי מלחמת האזרחים פה, ראו את המדינה נחלשת וחיכו לרגע שאנחנו הכי חלשים ותקפו".