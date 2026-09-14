דרמה במשפט נתניהו: נפגשתי עם בן כספית בקשר למשפחת רה"מ

נתניהו ( מרים אלסטר / פלאש90 )

בבית המשפט המחוזי בירושלים, נמשך היום (שני) משפטו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם עדותו של תנ"צ בדימוס ערן קמין, לשעבר ראש חטיבת החקירות במשטרה וממלא מקום מפקד היחידה הארצית לחקירות הונאה.

קמין, שזומן מטעם ההגנה, היה מעורב לאורך השנים בחקירות שנגעו למשפחת נתניהו, ובהן חקירת המעונות, במסגרתה הורשעה אשת ראשת הממשלה שרה נתניהו, וכן בטיפול במידע שקדם לתיק 1000. קמין סיפר כי לאחר חקירת המעונות הגיע למשטרה מידע שנגע למה שמוכר כיום כתיק 1000, ותיאר אווירה ציבורית שראתה בהתנהלות משפחת נתניהו "התנהלות חזירית".

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בתיק 2000 העיד כי השיחות נמצאו בטלפון של ארי הרו, וכי הנחת העבודה הייתה שכתב האישום נגדו הביא לחשיפתן. לדבריו, במשטרה העריכו שאדם שכתב אישום מרחף מעליו עשוי למסור "סחורה" משמעותית יותר כדי לשפר את מצבו.

קמין סיפר גם כי הוא זה שיזם פגישה עם העיתונאי בן כספית לצורך בירור מידע על משפחת נתניהו עוד לפני פתיחת חקירה רשמית, והסביר כי לשיטתו פעולות בירור כאלה אינן מחייבות את האישור שנדרש לפתיחה בחקירה נגד ראש ממשלה. בחלק אחר של החקירה עומת עם התבטאויותיו הפומביות נגד נתניהו והליכוד, ואישר כי אמר שהם "מתנהלים כמו ארגון פשע".