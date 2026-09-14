בן גביר בתגובה ראשונה לדרישה נגדו: ״הם מפחדים מדבר אחד״

לאחר שמספר אנשי שמאל, ביניהם זהבה גלאון, בוגי יעלון ועומר בר לב פנו לועדת הבחירות המרכזית בבקשה לפסול את מועמדותו של השר בן גביר ומפלגת עוצמה יהודית מריצה לכנסת, המפלגה יוצאת בתגובה ראשונה ומודיעה כי הבקשה מגיעה בעקבות ההצלחות של השר בן גביר בשינוי מדיניות האכיפה והכליאה תחת כהונתו.

עוצמה יהודית הודיעה בתוקף בתגובה לדרישה להדיחם: "אחרי מה שהשר בן גביר עשה בקדנציה האחרונה, הם מפחדים מדבר אחד: שהוא ימשיך בכל הכוח את מה שעשה גם בקדנציה הבאה".

במפלגה המשיכו ומנו את הישגי השר במהלך 4 השנים האחרונות: "ברפורמה בבתי הכלא, בחימוש האזרחים וכיתות הכוננות, בהריסות בנייה בלתי חוקית בנגב, במאבק בפרוטקשן ובפוליגמיה, בהר הבית במשטרה ובבתי הכלא".

ולבסוף הודיעו: "החלום של עמר בר-לב ובוגי יעלון הוא לראות את איתמר בן גביר מוריד את הידיים מההגה. יש לנו חדשות בשבילם: זה לא יקרה!"