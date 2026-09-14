"שקמה ברסלר צעקה עליי": תביעת הענק נגד טלי גוטליב

‏חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (שני) לדיון נוסף שהתקיים בתביעת הענק שהגיש נגדה בן זוגה של שקמה ברסלר. גוטליב תקפה בחריפות את השר כ"ץ על חתימתו על תעודת החיסיון נגדה.

"ברגע זה יצאתי מבית המשפט המחוזי בלוד מדיון בתביעת הענק ההזויה שהגיש נגדי בן זוגה של ברסלר המסוכנת", כתבה גוטליב.

‏עוד היא הוסיפה: "אני נושאת כמעט לבדי את המאבק לחשיפת האשמים לתופת אוקטובר ואת ההפיכה והמרד נגד רה״מ והממשלה מצד צמרת השב״כ וצמרת צה״ל. הנזק שגרם לי ישראל כץ בחתימתו על תעודת החיסיון הוא אדיר ומחריד.

‏כץ מסר אותי למיארה , הכנסת החזירה לי חסינות, ובכנסת הבאה יש סיכוי שכתב האישום נגדי יוגש מחדש. ואת זה עשה ישראל כץ בכוונת מכוון וזכה לשיריון בליכוד. רה״מ נתניהו עליו שמרתי ואשמור מכל משמר שיחק לידיה של ברסלר כשלא השאיר אותי במספר 12".

לסיום אמרה גוטליב: "״אפילו נתניהו זרק אותך״ צעקה ברסלר בדיון. לשמחתי השר איתמר בן גביר האדיר איש המילים והמעשים, השר שתכנן וביצע רפורמות, פתח את שערי עוצמה יהודית והציב אותי במספר 2 במפלגה שהיא אגרוף מאוגד ומאוחד. אני אמשיך ללא מורא לחשוף את האשמים לתופת אוקטובר גם אחרי שכץ המשוריין הגיש אותי למיארה על מגש. כה יהא ה׳ בעזרי".