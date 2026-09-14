איש השנה - יוסי דגן: "חתום על החזרה לצפון השומרון"

בפאנל סיכום השנה של תוכנית הדגל "כיפות ברזל" באתר סרוגים, בחר עורך האתר אריה יואלי ביוסי דגן ראש מועצת שומרון, ל"איש השנה" תשפ"ו, בעקבות החזרה ההיסטורית לצפון השומרון, 21 שנים לאחר ההתנתקות.
יואלי ציין את העבודה ארוכת השנים שהובילה לביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון ולחזרת ההתיישבות לחומש, שא-נור, גנים וכדים, לדבריו, דגן הבטיח כבר בעת הפינוי בשנת 2005 כי התושבים עוד ישובו לצפון השומרון – והצליח לממש את ההבטחה.
אריה יואלי, עורך "סרוגים" אמר בתכנית: "איש השנה שלי במגזר הסרוג הוא יוסי דגן, ראש מועצת שומרון. השנה חזרנו לצפון השומרון, 21 שנה להתנתקות וזה עבודה של איש אחד. אני נזכר שלפני 20 שנה כשהקימו את חומש תחילה, זה היה כמו ארגון "המקדש" שאף אחד לא חושב שזה יקרה בשנה-שנתיים הקרובות. והם עבדו לאט-לאט.
צריך להגיד יישר כוח גדול ליולי אדלשטיין (שאמנם בחרנו בו לאכזבת השנה), הוא העביר את החוק הזה בתור יו"ר ועדת חוץ וביטחון. הימין תמך, נתניהו לא הפריע, סמוטריץ' פעל בתור השר במשרד הביטחון, והחזירו את גנים, את כדים, את חומש ושא-נור.
פתאום היישובים האלה פורחים אחרי 21 שנה, וזה חתום על שם של בן אדם אחד - יוסי דגן, שהבטיח בפינוי משא-נור בקיץ 2005, בתשס"ה, שאנחנו עוד נחזור - וקיים. קשה למצוא פוליטיקאים שמבטיחים ומקיימים, אז הנה יוסי דגן - איש השנה תשפ"ו".
דגן עצמו הוא מגורש משא-נור בהתנתקות בשנת 2005, ושב עם משפחתו לגור בשא-נור לאחר 21 שנים.
יוסי דגן ראש מועצת שומרון: "החזרה לצפון השומרון הוכיחה דבר אחד: אנחנו לא מקבלים את הגירוש כגזירת גורל. מי שאמר לפני 21 שנה שלא נחזור - רואה היום את חומש, גנים, כדים ושא-נור וצפון השומרון חוזרים לחיים. עכשיו צריך לומר את הדבר הבא בצורה ברורה: אנחנו נחזור גם לגוש קטיף - זו המשימה הלאומית הבאה. כמו שחזרנו לצפון השומרון, נחזור גם לגוש קטיף, נבנה מחדש את היישובים שהוחרבו ונשיב את החיים היהודיים. זה לא רק חלום, זו המשימה הבאה".
החזרה לכל ארבעת היישובים שנעקרו - חומש, שא-נור, גנים וכדים מצטרפת לכך שבמקביל מקימה מועצת שומרון יישובים חדשים במרחב - הישוב נעה הסמוך לגנים, הישוב החדש עמק דותן, והישוב עיבל שהוקם ליד האתר ההיסטורי מזבח יהושע.
המהלך יצא לדרך כחלק מ"תוכנית ההתחברות" בהובלת המועצה האזורית שומרון ו"אמנה", בהמשך להחלטת הקבינט והממשלה ובהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ'. התוכנית כוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, במקום ארבעת היישובים שנעקרו, והיא חלק מתוכנית "מיליון בשומרון" של מועצת שומרון.
8 יישובים הוקמו בצפון השומרון בתוך פחות משנה - מהלך שמובילה המועצה האזורית שומרון - שיא ארצי, שמטרתו לבצר את ההתיישבות בצפון השומרון, לחזק את האחיזה הישראלית במרחב, לאפשר את הגישה למקומות ההיסטוריים ולחזק את הביטחון באזור כולו.
לצד ההישג ההתיישבותי, הוזכר במהלך הפאנל גם פועלו של דגן בזירה הבינלאומית. מגיש התוכנית נתנאל איזק ציין את פעילותו מול סנאטורים, מחוקקים ומנהיגים ברחבי העולם ואת בנייתה של רשת קשרים בינלאומית הפועלת למען מדינת ישראל וציין כי הוא הקים למעשה "פלטפורמה דיפלומטית נוספת למדינת ישראל", באמצעות קשר ישיר עם מנהיגים ומחוקקים ברחבי העולם.