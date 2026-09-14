איש השנה - יוסי דגן: "חתום על החזרה לצפון השומרון"

בפאנל סיכום השנה של תוכנית הדגל "כיפות ברזל" באתר סרוגים, בחר עורך האתר אריה יואלי ביוסי דגן ראש מועצת שומרון, ל"איש השנה" תשפ"ו, בעקבות החזרה ההיסטורית לצפון השומרון, 21 שנים לאחר ההתנתקות.

יואלי ציין את העבודה ארוכת השנים שהובילה לביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון ולחזרת ההתיישבות לחומש, שא-נור, גנים וכדים, לדבריו, דגן הבטיח כבר בעת הפינוי בשנת 2005 כי התושבים עוד ישובו לצפון השומרון – והצליח לממש את ההבטחה.

אריה יואלי, עורך "סרוגים" אמר בתכנית: "איש השנה שלי במגזר הסרוג הוא יוסי דגן, ראש מועצת שומרון. השנה חזרנו לצפון השומרון, 21 שנה להתנתקות וזה עבודה של איש אחד. אני נזכר שלפני 20 שנה כשהקימו את חומש תחילה, זה היה כמו ארגון "המקדש" שאף אחד לא חושב שזה יקרה בשנה-שנתיים הקרובות. והם עבדו לאט-לאט.

צריך להגיד יישר כוח גדול ליולי אדלשטיין (שאמנם בחרנו בו לאכזבת השנה), הוא העביר את החוק הזה בתור יו"ר ועדת חוץ וביטחון. הימין תמך, נתניהו לא הפריע, סמוטריץ' פעל בתור השר במשרד הביטחון, והחזירו את גנים, את כדים, את חומש ושא-נור.

פתאום היישובים האלה פורחים אחרי 21 שנה, וזה חתום על שם של בן אדם אחד - יוסי דגן, שהבטיח בפינוי משא-נור בקיץ 2005, בתשס"ה, שאנחנו עוד נחזור - וקיים. קשה למצוא פוליטיקאים שמבטיחים ומקיימים, אז הנה יוסי דגן - איש השנה תשפ"ו".

דגן עצמו הוא מגורש משא-נור בהתנתקות בשנת 2005, ושב עם משפחתו לגור בשא-נור לאחר 21 שנים.