שורד השבי אלי-ה כהן מתפוצץ: "אני עצבני ברמות"

אליה כהן ( צילום מסך )

שורד השבי אליה כהן תקף בחריפות את יוצרי הסרט "נז"א", יובל אברהם ורחל שור, בעקבות זכייתם בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל ונציה. בסרטון זועם שפרסם קרא לציבור שלא לעבור בשתיקה על הצגת חיילי צה״ל בסרט: "הם לא יכולים להשפיל את האחים שלי ואת האנשים שנלחמו כדי להחזיר אותי הביתה".

הסערה סביב הסרט "נז״א" ממשיכה להתרחב, וכעת גם שורד השבי אליה כהן יוצא במתקפה חריפה נגד יוצריו. בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות סיפר כהן כי כבר יומיים הוא מתקשה להירגע בעקבות הזכייה של הסרט בפסטיבל ונציה והמסרים שהציגו יוצריו על הבמה.

"אני עצבני ברמות שאי אפשר לתאר", פתח כהן. "אני כבר יומיים בגירודים על הזוג מפגרים האלה שטסו לוונציה לקבל פרס על הסרט התדמיתי שהם עשו על מדינת ישראל. זה לא נקלט ששני האנשים האלה יכולים מחר לחזור למדינת ישראל, לטייל בדיזנגוף סנטר וביהודה הלוי ולאכול פה במסעדות".

"אנחנו כעם לא יכולים לתת לזה לעבור"

כהן הדגיש כי הוא מכיר בזכותם החוקית של היוצרים להביע את עמדתם, אך טען כי על הציבור הישראלי להגיב למעשיהם ולהוקיע אותם באופן פומבי.

"אני מבין שיש חוק ואנחנו חיים במדינה חופשית ודמוקרטית, ולכל אחד מותר להגיד את מה שהוא רוצה", אמר. "אבל אנחנו כעם, לא כמדינה, כעם, לא יכולים לתת לזה לעבור על סדר היום. אנחנו צריכים לצאת לרחובות, לתלות פוסטרים שלהם ולהפיץ את התמונות שלהם בכל מדיה אפשרית, כדי שכשהם ילכו ברחוב הם ירגישו מבוישים".

בהמשך התייחס כהן באופן אישי לחיילים שנלחמו להשבת החטופים: "במדינה הזאת הם לא יכולים ללכת ולהשפיל את האחים שלי, את החברים שלי ואת האנשים שנלחמו בכל יום מחדש כדי להחזיר אותי הביתה, ונלחמים כדי שהמשפחות שלנו יוכלו לחיות פה - ואנחנו ניתן לזה לעבור?".

"מחר ישראלים יותקפו באירופה"

כהן טען כי הסרט והמסרים שמציגים יוצריו עלולים להגביר את השנאה כלפי ישראלים ויהודים ברחבי העולם: "מחר כל בן אדם כמוני וכמוכם שייצא לאירופה, אם הוא ידבר בעברית ירקו עליו, ירביצו לו ויקללו אותו. זה בגלל האנשים האלה שמפיצים עלינו את השקרים הנוראיים האלה".

בסיום דבריו קרא כהן להציע דרכי מחאה חוקיות נגד היוצרים: "אני לא מגיב ככה לשום דבר. אנחנו באמת חייבים לעשות משהו. כל בן אדם שיש לו רעיון - שישלח לי הודעה. אם זה לתלות פוסטרים ברחוב ואם זה לקפוץ על גגות ולתלות שלטים שלהם, אני בפנים".

הסרט שעורר סערה בישראל

"נז"א", ראשי תיבות של "נזק אגבי", הוא סרט תיעודי בן 80 דקות בהפקה בריטית, שביימו הישראלים יובל אברהם ורחל שור. הסרט מבוסס על עדויות אנונימיות של 24 חיילים ואנשי מודיעין ישראלים, ומציג טענות קשות בנוגע לבחירת מטרות, לשימוש במערכות בינה מלאכותית ולפגיעה באזרחים במהלך הלחימה ברצועת עזה.

הסרט הוקרן במסגרת התחרות הרשמית של פסטיבל ונציה, זכה למחיאות כפיים ממושכות ובהמשך קיבל את פרס חבר השופטים המיוחד. אברהם ושור, שהיו שותפים גם ליצירת הסרט זוכה האוסקר "אין ארץ אחרת", מתחו במהלך הפסטיבל ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלות צה"ל במלחמה.