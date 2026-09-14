דובר צה"ל בבקשה חריגה מיוצרי הסרט נז"א

דובר צה"ל תת אלוף אפי דפרין, פנה היום (שני) בבקשה ליוצרים הסרט נז"א ואמר להם: "כדי לאפשר דיון ענייני, מקצועי ומבוסס ולא להסתפק במצגי שווא, אני מזמין את יוצרי הסרט לאפשר לנציגי צה״ל לצפות בסרט המלא, כדי שנוכל להתייחס באופן ענייני לכל אחת מהטענות המועלות בו".

נזכיר כי במהלך הלילה, דובר צה"ל באנגלית פרסם תגובה רשמית וחריפה נגד הסרט "נז"א", אשר זכה בפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי בוונציה. הסרט מציג עדויות אנונימיות המיוחסות לחיילים ביחידה 8200 על פעילות צה"ל ברצועת עזה, אך בצה"ל מטילים ספק שגורף בזהות המרואיינים ובאמינות הטענות.

בתגובה הרשמית של דובר צה"ל הובהר כי "הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות של אנשים שזהותם אינה ניתנת לאימות, לרבות השאלה אם שירתו בצה"ל, באיזה תפקיד, או אם היו מעורבים בנושאים שעליהם נסובות הטענות". בצבא הדגישו כי "הקטעים המצוטטים כוללים טענות הנוגעות לאסטרטגיה לאומית וצבאית, החורגות בבירור מתחום הידע של חיילים בדרגים זוטרים, לצד התייחסויות למקרים שבהם חיילים מאגף המודיעין לא היו מעורבים מעצם הגדרת תפקידם".

בצה"ל דחו על הסף גם את הטענות בנוגע לשימוש בטכנולוגיה מתקדמת בלוחמה, והבהירו כי "ההחלטות בדבר בחירת מטרות ואישור תקיפות בצה"ל מתקבלות אך ורק על ידי גורמים אנושיים, בהתאם לנוהלי הצבא – ולא על ידי בינה מלאכותית". עוד ציינו כי הצבא מחויב לחקור כל חשד להפרת חוק באמצעות מנגנוני אכיפה עצמאיים, וכי חובת הדיווח חלה גם על המשתתפים בסרט.

הודעת הדובר מגיעה לאחר שהקרנת הבכורה של "נז"א" שנערכה בסוף השבוע זכתה לחיבוק חם מהקהל האירופי. בסיום ההקרנה התקבל הסרט בתשואות שנמשכו כ-24 דקות – מחיאות הכפיים הממושכות ביותר בתולדות פסטיבל ונציה – לצד הנפת דגלי פלסטין באולם.

בכך שבר הסרט את השיא שנקבע אשתקד על ידי הסרט "הקול של הינד רג'ב", שעסק אף הוא בלחימה בעזה והגיע ל-22 דקות של תשואות.