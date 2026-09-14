סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

ראש הממשלה מודיע: אטוס לעצרת האו"ם בניו יורק

ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יטוס לעצרת האו"ם בניו יורק בהמשך החודש שתתרחש בהמשך החודש, בין יום כיפור וחג סוכות, הודעת נתניהו מגיעה על רקע איומיו בעבר של ראש העיר ממדאני לעצור את נתניהו במידה וינחת בעיר

15:31
4 תגובות
עקבו אחרינו ב -
נתניהו בעצרת האו"ם (צילום מסך מתוך השידור) (נתניהו בעצרת האו"ם (צילום מסך מתוך השידור))

ראש הממשלה נתניהו הודיע סופית כי יטוס להשתתף בעצרת האומות המאוחדות השנתית בעיר ניו יורק בהמשך החודש.

ההודעה הסופית נמסרה מלשכת ראש הממשלה, בה הודיעו מטעם ראש הממשלה כי הוא יטוס בהמשך החודש וישתתף בעצרת השנתית של האו"ם ויישא בה דברים.

לפני מספר שבועות התנהלו דיונים ערים בנושא, גם בארצות הברית וגם בישראל, כאשר ראש עיריית ניו יורק, המוסלמי האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני הודיע כי יפעל לעצור את נתניהו עם נחיתתו בתחומי העיר, אך מאז חזר בו מאיומים אלו.

ראש הממשלה צפוי לטוס לעצרת בין ה-23 לספטמבר ל-25, בין יום הכיפורים וחג הסוכות, ולא בטוח שיספיק לחזור לארץ לפני כניסת חג הסוכות עצמו.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
4
ריבה
לפני 3 שעות

3 שנים של שחיקה במעמד המדינה, הציבור הישראלי ראוי למנהיגות שעובדת בשבילו
הצטרפו אלינו