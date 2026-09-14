עינב צנגאוקר חושפת לראשונה: זה היה התנאי של חמאס

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, התראיינה בחדשות 13 וחשפה: "לכל אורך הדרך אני יודעת איפה מתן מוחזק, ממש כמעט בזמן אמת".

עוד היא אמרה: "חמאס סירב להמשיך את העסקה עד שידבר איתי, זה היה התנאי שלו. פניתי לנתניהו, אני דופקת עם 2 ידיים על השולחן ואומרת לו שהדם של מתן יהיה על הידיים שלו".

עינב צנגאוקר חזרה היום (שלישי) לאחד הימים הקשים שעברה במסגרת המאבק להשבת החטופים, ותיארה את רגע קבלת הבשורות הקשות. בפוסט חריף היא האשימה את ראש הממשלה נתניהו ואת צוותו, וטענה כי שיקולים פוליטיים ואישיים גברו על האפשרות להשיב את החטופים.

״זה היה אחד מהימים הקשים במאבק ואחד הקשים שידענו מאז היום הארור של השבעה באוקטובר״, כתבה צנגאוקר. ״השמועות לא הפסיקו לרוץ לכל עבר, מדינה שלמה נכנסה לחרדה, ואז הגיעו החדשות שמוטטו אותי״.

צנגאוקר תיארה גם את הקשר שנוצר בינה לבין משפחות החטופים ואת הכאב שנותר עמה: ״המשפחות היקרות האלה שחרב עליהן עולמן היו כבר משפחה עבורי, הכאב שלהן עד היום מפלח לי את הלב״.