ירון אברהם מגיב לשמועות נגדו: "אין בינינו שום קשר"

ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, התייחס לשמועות שהופצו בשעות האחרונות נגדו, שטענו כי אחד מיוצרי הסרט נז"א, יובל אברהם, הוא קרוב משפחתו.

אברהם כתב על כך: "למען הסר ספק: יובל אברהם אינו אח שלי, בן דוד שלי או קרוב משפחה שלי. לא קרוב ולא רחוק. אין בינינו שום קשר - וטוב שכך".

נזכיר כי אמש, הודיע שר התרבות והספורט מיקי זוהר, כי יפעל לשלול את אזרחותם של יובל אברהם ורחל שור, יוצרי הסרט "נז"א", בעקבות זכייתו בפרס חבר השופטים בפסטיבל הסרטים ה-83 בוונציה. "כשר התרבות, אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה", נכתב בהודעה מטעם השר.

"הזכייה של הסרט הנבזי נז"א בפסטיבל ונציה מזעזעת", כתב זוהר והוסיף כי "השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה".

הסרט התיעודי של הבמאים הישראלים, אשר זכו באוסקר על הסרט התיעודי "אין ארץ אחרת" ב-2025, קטף אמש את פרס חבר השופטים בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי בוונציה. על פי תקציר העלילה, הסרט עוסק "במנגנוני הפעולה מאחורי ההרג ההמוני בעזה ומתבסס על עדויותיהם של 24 חיילים וקצינים בצה"ל". שם הסרט נגזר מראשי התיבות הצבאיים "נזק אגבי".