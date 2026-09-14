שותפים למערכה: הסינים מספקים לאיראן מודיעין לוויני 

גורמים ביטחוניים בכירים בארצות הברית מסרו כי מצטברות יותר ויותר עדויות כי סין מתדלקת את האיראניים במודיעין מטריות לוייני מדויק, בניסיון להביא לשחיקה מוגברת של צבא ארצות הברית.

על פי מידע שהגיע אל חדשות Fox בארצות הברית, סוכניות סיניות רשמיות ואזרחיות, מעבירות מודיעין לוייני באיכות גבוהה אל האיראנים באופן לא רשמי ומתחת לשולחן.

המודיעין אותו מספרת סין לאיראנים מעלה את רמת דיוקם כנגד מטרות "בסדר גודל משמעותי" על פי מספר גורמים. קיימות גם אינדיקציות ראשוניות כי המידע מועבר, או בעקיפין על ידי האיראניים, או אפילו על ידי הסינים עצמם, גם אל ידי המורדים החות'ים.

דבר שמחזק את שליטתם בים האדום ובאב אל מנדב, במיוחד על רקע מסע הכיבושים אליו יצאו בימים האחרונים.