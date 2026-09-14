בוגי יעלון וזהבה גלאון דורשים לפסול את בן גביר וגוטליב

איתמר בן גביר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

עמותת "זולת לשוויון וזכויות אדם" של זהבה גלאון ושורה של אישי ציבור, הגישו היום (שני) עתירה בדרישה למנוע את התמודדותם של השר איתמר בן גביר, חברי הכנסת טלי גוטליב ולימור סון הר-מלך, מועמד המפלגה חנמאל דורפמן ורשימת עוצמה יהודית כולה בבחירות הקרובות. עוד הצטרפו לבקשה הרמטכ"ל לשעבר משה (בוגי) יעלון, יעל גרמן ושר ביטחון הפנים לשעבר, עמר בר לב.

הבקשה, שהוגשה באמצעות עו”ד גלעד ברנע, נסמכת על סעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת. לטענת המבקשים, מדובר במועמדים וברשימה שפועלים נגד יסודותיה הדמוקרטיים של ישראל ומסיתים לגזענות באופן שיטתי, מתמשך ומכוון. בעתירה נטען כי בן גביר, סון הר־מלך, דורפמן ועוצמה יהודית הם ממשיכי דרכה של תנועת כך הכהניסטית - תנועה שנפסלה בעבר בשל גזענותה. לטענת המבקשים, הם מקדמים תפיסת עולם שמבקשת להדיר את האזרחים הערבים, לפגוע בזכויותיהם ולשלול מהם שוויון וכבוד; תפיסה שמעמידה יהודים מעל ערבים ומלבה איבה, גזענות ואלימות.

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עוד נטען כי ח”כ טלי גוטליב אינה מסתפקת בביקורת על מערכת המשפט, אלא מקדמת שלילה עקרונית של סמכות בית המשפט ושל החובה לציית לפסיקותיו. לטענת המבקשים, משמעות עמדותיה היא פירוק שלטון החוק, החלשת הפרדת הרשויות והפיכת שלטון הרוב לכוח בלתי מוגבל.

עו״ד גלעד ברנע מתוך הבקשה: “אסור לחכות לרגע שבו כבר לא יהיה את מי שיגן על הדמוקרטיה. ועדת הבחירות אינה יכולה לאפשר למי שמסיתים לגזענות וחותרים תחת יסודות המשטר הדמוקרטי להיכנס לכנסת ולהשתמש בה כדי לממש את מטרותיהם.”

המבקשים קוראים לוועדת הבחירות לשמוע את המשיבים, לקבל את עמדת היועצת המשפטית לממשלה - ולפסול את המועמדים ואת רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות הקרובות.