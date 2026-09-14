יוסי יהושוע על פגישת נתניהו-לפיד: "די מדהים"

הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וערוץ i24News יוסי יהושוע נדהם מההתנהלות של ראש הממשלה ושר האוצר שפתאום גילו את המשבר הכלכלי של צה"ל.

"די מדהים שנתניהו וסמוטריץ׳ שולחים את ראש אגף התכנון בצה״ל אלוף על מדים, לשכנע את ראש האופוזיציה יאיר לפיד ולהסביר לו את המצוקות התקציביות של צה״ל, שחסרים לו עשרות מיליארדי שקלים לקיום השוטף ולהתעצמות בתקופה כל כך רגישה", כתב יהושוע בערוץ הטלגרם שלו.

הוא הוסיף: "‏נתניהו וסמוטריץ שומעים כבר חצי שנה את אזהרות הצבא, יודעים על הפערים התקציביים, אבל לא העבירו את הכסף אבל כספים קואליציוניים ידעו להעביר.".

"עכשיו, כשהבעיה כבר הפכה למשבר, הם זקוקים לחסדי האופוזיציה כדי להעביר את חוק התקציב".