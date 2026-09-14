ארז תדמור מעריך: זה מספר המנדטים שהליכוד יקבל בבחירות

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

‏ארז תדמור, מקום 27 ברשימת הליכוד, התראיין היום (שני) ברדיו 103fm והתייחס למצבה של המפלגה בסקרנם.

"אני לא מייחס שום אמינות לסקרים מהסוג הזה. הם עושים מניפולציות במספרים כדי להגיע לתוצאות מאוד מסוימות. אני מאמין לסקרים של ערוץ 14 ו-15, אני לא מאמין לערוצי השמאל. הערכה שלי היא שאנחנו באזור 28/30 מנדטים", העריך.

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על פי נתוני סקר חדשות 13 משבוע שעבר, איזנקוט עם 22 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות נתניהו יורד ל-19. בנט מקבל 13 מנדטים, ש"ס 7 ועופר וינטר 4. הנדל וזליכה מקבלים 3.2% ונשארים מתחת לאחוז החסימה. גם כחול לבן של גנץ ומפלגת הציבור החרדי אינן נכנסות לכנסת.

במפת הגושים נרשם שוויון מוחלט: 53 מנדטים לגוש נתניהו ו-53 לגוש האופוזיציה הציונית, כאשר המפלגות הערביות מחזיקות ב-14 המנדטים הנותרים