גם אחרי שהחטופים חזרו: תפילות יום הכיפורים חוזרות לכיכר

יום כיפור בכיכר החטופים ( צילום: דנה רעני )

זו השנה השלישית ברציפות שבה יתקיימו תפילות יום הכיפורים בכיכר החטופים בתל אביב. בתפילות כל נדרי, יזכור ונעילה צפויים להשתתף בני משפחות החטופים ששבו, משפחות שכולות, רבנים, אישי ציבור ומשפחות ממגוון חלקי החברה הישראלית.

בשנות המלחמה הפכה הכיכר להרבה יותר ממוקד המאבק להשבת החטופים. היא הייתה מקום מפגש יוצא דופן בין דתיים לחילונים, משפחות חטופים ומשפחות שכולות, פצועים ומתפללים - וגם אנשים שאינם נוהגים לפקוד בתי כנסת, אך ביקשו להתכנס יחד לתפילה ולתקווה.

כיכר החטופים ( תומר נויברג\פלאש 90 )

חוזרים לכיכר במשימה חדשה

השנה מקבל המעמד משמעות אחרת. לאחר שובם של החטופים, מבקשים יוזמי האירוע לחזור למקום שבו התפללו בשנים הקשות - הפעם כדי להודות על מי ששבו, לזכור את מי שלא זכו לחזור בחיים ולהתפלל לשלום החיילים, לרפואת הפצועים ולאחדות בעם.

מאחורי היוזמה עומדים מירה לשם, מירב לשם-גונן, הרב איתמר אלדר, ראש ישיבת אורות שאול, הרב תמיר גרנות, הרב דוד סתיו וארגון צהר.

מירה לשם והרב איתמר אלדר מסרו: "כבר שנתיים שאנחנו מתפללים יחד ביום הכיפורים בכיכר החטופים. בשנתיים האלה הכיכר הייתה מקום שבו אנשים מכל גווני החברה הישראלית עמדו זה לצד זה, בתפילה ובתקווה להשיב את כולם הביתה. השנה, כשזכינו שהחטופים שבו, אנחנו חוזרים לכיכר להתפלל לשלום החיילים, לרפואת הפצועים ובעיקר לשלום בינינו".

עוד הוסיפו: "הביחד לא היה רק חלק מהמאבק להשבת החטופים; הוא חלק מהיכולת שלנו להמשיך לחיות כאן יחד, גם כשאנחנו שונים ולא מסכימים".

רומי גונן ( לע"מ )

"להמשיך לחזק את רוחו של העם"

מירב לשם-גונן, אמה של רומי גונן, סיפרה: "לפני שנתיים עמדנו בכיכר וקרענו את השמים בבקשה על החזרת החטופים, ביניהם רומי שלי. בשנה שעברה ביקשנו לשמר את כוחו של הביחד והמשכנו להתפלל להחזרת כל החטופים ולשמירה על החיילים".

לדבריה, "השנה אנחנו זוכים לחזור לאותו מקום במשימה מחודשת: לברך על חזרתם של החטופים החיים, להזכיר את רוחם של החטופים החללים שהוחזרו, לחזק את משפחות כוחות הביטחון, לחבק את משפחות השכול והפצועים ולהמשיך לחזק את רוחו של העם ולבקש את הביחד".

זמני התפילות

כל נדרי יתקיים בערב יום הכיפורים, יום ראשון, בשעה 18:30. תפילת יזכור תתקיים ביום שני בשעה 17:45, ותפילת נעילה תחל בשעה 18:00.