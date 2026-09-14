המצטרף החדש לוינטר בלי מעצורים: ״אני בז להם, אני בא להעיף אותם״

עופר וינטר ( חיים גולדברג / פלאש90 )

יוסף חדאד, מספר 2 במפלגת ׳עמך ישראל׳ בראשות עופר וינטר, התראיין היום (שני) ברדיו ׳גלי ישראל׳ ונשאל שוב האם הוא ישתף פעולה עם המפלגות הערביות.

בתשובתו הוא השיב: ״יש בכלל ספק שאני אשתף פעולה עם מנסור עבאס, שלא מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור? אני בז לאנשים האלה. ‏אני בא להחליף אותם. אני בא להעיף אותם מהכנסת. אני רוצה לייצג את הקול הערבי הישראלי. אני רוצה לעבוד למען שפרעם ונצרת ולא למען עזה וג'נין. לא אכפת לי מהם, אכפת לי מפה״.

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לפני מספר ימים דווח בווינט, ראש הממשלה בנימין נתניהו, באמצעות אנשי לשכתו, פעלו עד רגע לפני הגשת הרשימות בניסיון לפרק את מפלגתו של עופר וינטר - כאשר מרבית המאמצים הופנו לניסיון לקחת את יוסף חדאד, מקום 2 ברשימה, ולשכנעו לקבל שריון בליכוד.

לפי מקורות שנחשפו לשיחות ולפניות מצד לשכת נתניהו לאנשיו של חדאד, המאמצים נעשו עד יום שני - רגע לפני שמפלגת עמך ישראל הציגה את רשימתה לכנסת. חדאד סירב להצעות ומפלגת עמך ישראל נרשמה כאשר הוא במקום השני.

חדאד היה מועמד לשריון בליכוד, אך הצעה רשמית ורצינית הגיעה רק ימים בודדים לפני השקת מפלגתו של וינטר, כאשר כבר חדאד סיכם איתו. גם לאחר מכן חדאד סירב להצטרף לליכוד והעדיף מפלגה חדשה.