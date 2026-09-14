תוכנית הדוקו ריאליטי "בייבי בום" חוזרת הערב (שני) למסכי קשת 12 עם עונה חדשה, ובפרק השני מתגלה סיפור משעשע במיוחד: רינת גיטר בס, שהשתתפה בעונה השלישית של "האח הגדול" לצד ליהיא גרינר, מגיעה ללדת ומגלה שחדר הלידה מזכיר לה משהו מוכר מאוד.

"כל החדר מרושת מצלמות, זה ממש מזכיר לי... כי ב'האח הגדול' את רואה, יש מצלמות שרואים ויש מצלמות שלא רואים אותן", מספרת רינת בהצצה שפורסמה מהתוכנית. הבעל טל, שסידר לעצמו כורסה בחדר, מוסיף: "סידרו לי כזה כורסה פה, כמו 'האח הגדול', את יודעת, לשבת".

"אולי ניקח את ליהיא כדולה?"

אבל הרגע המשעשע באמת מגיע כשרינת מספרת על הצעה מפתיעה שקיבלה מבעלה לפני הלידה. "הוא בא אליי לפני כמה ימים, אומר לי: 'רינת, את יודעת שליהיא גרינר שהייתה איתך ב'האח הגדול', היא דולה? אולי ניקח אותה?'", מתארת רינת.

התשובה שלה הייתה ברורה וחד משמעית. "עם כל הכבוד לליהיא, אני אוהבת את ליהיא, כבודה במקומה מונח... אתה הדולה שלי. אתה, רק אתה", אמרה לבעלה בנחישות. "אני לא מפספסת... אין דבר כזה שטל לא יהיה איתי בחדר לידה, והוא - רק הוא! אני רק צריכה לראות אותו בעיניים כדי להירגע".

החיקוי שהצחיק את כולם

למרות הסירוב, רינת לא יכלה שלא לעשות חיקוי משעשע של איך זה היה נראה אם ליהיא אכן הייתה הדולה שלה בחדר הלידה. בקול נלהב ומעודד, היא חיקתה: "נו, יו דו איט! נו, קדימה. נו, תעשי את זה. את גדולה, את אלופה! אנחנו פה".

ליהיא גרינר, שאכן עוסקת בליווי לידה, תופיע בפרק הבא של התוכנית עם זוג אחר. היא והשתתפה יחד עם רינת בעונה השלישית של "האח הגדול", שבה זכתה השנה גל רובין בתואר הזוכה הגדולה.

עונה חדשה של "בייבי בום"

התוכנית "בייבי בום" מלווה זוגות בדרכם להורות, ומתעדת רגעים אינטימיים ומרגשים מחדרי הלידה. העונה החדשה תציג מגוון סיפורים של משפחות ישראליות, כשכל אחת מביאה איתה את הסיפור הייחודי שלה.

הפרק הראשון של העונה החדשה ישודר הערב (שני) בקשת 12, ויכלול בין היתר את סיפורה של רינת וטל, שמוכיחים שאפשר למצוא הומור גם ברגעים המתוחים ביותר.