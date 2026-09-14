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במהלך עדכון ביטחוני

נתניהו ביקש לפתוח את התקציב, זה התנאי של לפיד

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעדכון ביטחוני, במהלכו ביקש לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערת הביטחון. לפיד אמר כי הוא תומך בהצעה - אך הציב תנאי אחד

14:59
24 תגובות
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נתניהו ולפיד. ארכיון (חיים צח, לע"מ)

במהלך העדכון הביטחוני של ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד, נתניהו ביקש לפתוח את חוק התקציב - זאת כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון.

בלשכת לפיד אמרו כי ראש האופוזיציה תמך בבקשה - אך הציב תנאי למקור התקציבי, כשסירב לתמוך בהצעה מבלי לבטל את הכספים הקואליציוניים המועברים לחרדים.

"אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים, כי צריך לחזק את צה״ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל" אמר לפיד לנתניהו בפגישתם. "במקום זה, תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".

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אליקים שזוכר
לפני 3 שעות

פתיחת התקציב היא לא צורך כלכלי אלא תרגיל שפוגע באמון הציבור! ההיסטוריה כבר הוכיחה כיצד שיקולים פוליטיים בתקציב גרמו לזעזוע לאומי!
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