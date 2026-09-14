נתניהו ביקש לפתוח את התקציב, זה התנאי של לפיד

במהלך העדכון הביטחוני של ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד, נתניהו ביקש לפתוח את חוק התקציב - זאת כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון.

בלשכת לפיד אמרו כי ראש האופוזיציה תמך בבקשה - אך הציב תנאי למקור התקציבי, כשסירב לתמוך בהצעה מבלי לבטל את הכספים הקואליציוניים המועברים לחרדים.

"אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים, כי צריך לחזק את צה״ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל" אמר לפיד לנתניהו בפגישתם. "במקום זה, תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".