צום של 16 שעות, כמו צום גדליה, דורש שבירה נכונה והדרגתית כדי למנוע עומס על מערכת העיכול. מכיוון שהצום מסתיים בשעה 19:00 בערב, חשוב במיוחד לדעת כיצד להזין את הגוף בצורה שתאפשר לו לעכל בקלות לפני השינה ולהימנע מתחושות אי-נוחות.

מומחי תזונה ממליצים על גישה מדורגת בשלושה שלבים, שמתחילה בהחזרת נוזלים ומסתיימת בארוחה מאוזנת. הדרגתיות זו חיונית למניעת נפילת אנרגיה חדה, תחושת נפיחות וכאבי בטן שעלולים להפריע לשינה.

שלב ראשון: הדקות הראשונות אחרי הצום

ברגע שהצום מסתיים, המטרה היא אתחול רך של מערכת העיכול. יש להתחיל בכוס מים פושרים - לא קרים ולא חמים מדי. מומלץ להוסיף מעט לימון או קורט מלח קטן להחזרת אלקטרוליטים שאבדו במהלך הצום.

לאחר השתייה, כדאי לצרוך מקור סוכר זמין לעיכול קל: תמר אחד או 2-3 שקדים או אגוזים לא קלויים. מזונות אלו מספקים אנרגיה מהירה מבלי להכביד על הקיבה. חשוב להמתין 15-20 דקות לפני הארוחה הראשונה, כדי לאפשר לגוף להתעורר בהדרגה.

שלב שני: ארוחה קלה כ-20 דקות אחרי הצום

בשעה 19:20 בערך, לאחר שהגוף התחיל להתעורר, מגיע הזמן לארוחה קטנה שמכינה את הקיבה. מרק עדשים אדומות ודלעת הוא פתרון מושלם - מחמם, מזין וקל לעיכול.

ארוחה זו צריכה לכלול חלבון קל לעיכול כמו ביצה רכה או מקושקשת, טופו, או מרק כתומים. ירקות מבושלים או מאודים קלים יותר לעיכול מירקות חיים בשלב זה. כדאי להוסיף מעט שומן בריא - כפית שמן זית, מעט טחינה או רבע אבוקדו.

שלב שלישי: ארוחת הערב המרכזית

בשעה 20:30-21:00, לאחר שווידאתם שמערכת העיכול רגועה, ניתן לעבור לארוחה מאוזנת יותר. הצלחת צריכה לכלול חלבון מלא כמו חזה עוף, דג או עדשים, פחמימה מורכבת בכמות מתונה - אורז מלא, בטטה או קינואה, וירקות.

חשוב במיוחד ללעוס לאט. אכילה איטית חיונית למניעת גזים וכאבי בטן, במיוחד אחרי שעות של צום. הגוף זקוק לזמן כדי לעכל כראוי את המזון אחרי תקופה של מנוחה עיכולית.

ממה חובה להימנע?

סוכרים פשוטים ומאפים הם האויב הגדול ביותר בצאת הצום. פחמימות ריקות כמו רוגלך, פיצה או שתייה מתוקה יקפיצו את רמת הסוכר בדם בצורה חדה ויגרמו לעייפות קשה זמן קצר לאחר מכן. גם מזון מטוגן או שומני כבד יכביד מאוד על הקיבה ויפגע באיכות השינה.

כמו כן, יש להימנע משתיית כמויות גדולות של מים תוך כדי האוכל. שתייה מרובה במהלך הארוחה מדללת את חומצת הקיבה ומאטה את תהליך העיכול, מה שעלול לגרום לאי-נוחות.

הכנה נכונה כבר מהיום

מומחי תזונה ממליצים להתחיל להיערך לצום כבר מהיום. הפחתה הדרגתית של קפאין, שתיית 1.5-2 ליטר מים לאורך היום, והימנעות מפחמימות פשוטות - כל אלה יעזרו לעבור את הצום בקלות רבה יותר.

בארוחה המפסקת, חשוב לאכול עד 10% מכמות המזון הרגילה ולא מעבר, כדי לא להכביד על הקיבה. הרכבת ארוחה מאוזנת מירקות, חלבונים ופחמימה מורכבת תבטיח שחרור איטי של אנרגיה לאורך הצום.