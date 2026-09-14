מכה קשה לבריטניה: סקוטלנד, ויילס ואירלנד דורשות עצמאות

לאחר שהממשלה הסעודית תקפה את ישראל, הגדירה אותה ככוח כובש ודרשה לשמר את 'זכות הפלסטינים למדינה עצמאית', שלושת חברות הממלכה המאוחדת סקוטלנד, צפון אירלנד, ו-וויילס דורשות עצמאות.

שלוש מתוך ארבע חברות בממלכה האנגלית המאוחדת דורשות עצמאות והכרה רשמית כמדינות, במהלך מתואם שצפוי לבחון את הצהרותיהם האחרונות של הבריטים בנושא הפלסטיני. הודעה משותפת שפורסמה בהכרזה מיוחדת על ידי סקוטלנד, ויילס וצפון אירלנד דורשת עצמאות מדינית רשמית לכל שלושת המדינות וסיומה של 'אנגליה הגדולה' (Great Britain). בהכרזה משותפת דרשו שלושת הממלכות החברות את סיומו המוחלט של המודל הבריטי הקיים והביעו את רצונם לעצמאות מלא מהממלכה. על פי פרסומים בעיתונות האנגלית, לאורך השבועות האחרונים קיימו ראשי החברות בממלכה שורה של דיונים חשאיים, וחתמו היום על ההצהרה המיוחדת. בהודעתם כתבו ראשי המדינות: "עתידנו איננו עוד בממלכת אנגליה הגדולה, הוא באיחוד האירופאי, או בדרכים עצמאיות. אנו קוראים לממשלה הבריטית להתכונן לשינויים הנדרשים בנושא ולשינויי החוקה הצפויים בכל אזור".