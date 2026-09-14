אחרי שנעדרה כל המלחמה: זו המדינה שהחליטה לחזור לאירוויזיון

הבוקר (שני) מגיעה בשורה משמעותית מזירת האירוויזיון: מקדוניה הצפונית אישרה רשמית את חזרתה לבמה הגדולה לאחר ארבע שנות היעדרות.

רשת השידור הציבורי במדינה (MRT), בשיתוף איגוד השידור האירופי, אישרו כי המדינה תשתתף בתחרות הקרובה שתתקיים בחודש מאי בעיר בורגס שבבולגריה השכנה. היעדרותה של המדינה אינה קשורה למלחמה עצמה, אך במשך כל השנים הללו היא נמנעה מלחזור לתחרות - עד לשנה הקרובה.

מקדוניה הצפונית רשמה עד כה 21 הופעות היסטוריות בתחרות, כשהפעם האחרונה שבה עלתה על הבמה הייתה בטורינו בשנת 2022. לאורך השנים שלחה המדינה שורה של אמנים ושירים שהפכו לאהובי הקהל האירופי, אך מעולם לא זכתה במקום הראשון.

שיא ההצלחה של המדינה נרשם באירוויזיון 2019 שנערך בתל אביב, אז הגיעה לנציגתה למקום השביעי והמכובד בגמר. כעת, החזרה ב-2027 מעניקה למקדוניה הצפונית הזדמנות מחודשת להציג את התרבות והמוזיקה הייחודית שלה אצל בולגריה.