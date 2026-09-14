אלירז שדה מעריך: אם זה יקרה - הוא יפסיד בבחירות

אלירז שדה ( (צילום: דניאל בוק) )

מגיש i24NEWS אלירז שדה, התייחס היום (שני) למערכת הבחירות המתקרבת ולמועמד העיקרי מול ראש הממשלה נתניהו - גדי איזנקוט.

בדבריו אמר שדה: ״‏עתידות: אם איזנקוט ימשיך לא לפסול את המפלגות הערביות - הוא יפסיד בבחירות בסיבוב הראשון בחייו״. נזכיר כי מוקדם יותר הליכוד יצא בתגובה חריפה נגד מפלגת ישר! בראשות איזנקוט, והמפלגה יצאה בקריאה חריפה לבטל את ההסכם מול הדמוקרטים. הוויכוח בין המפלגות התעורר סביב הסרט נז״א, של שני יוצרים ישראלים, שעורר סערה ציבורית חריפה בישראל בעקבות האופן שבו הוא מציג את פעילות צה"ל ברצועת עזה ואת הטענות המובאות בו על התנהלות ישראל במהלך המלחמה.

עוד באותו נושא בית המשפט מבטל את ההחלטה לטובת שרה נתניהו חני אדרי

בניגוד לרוב הדעות בישראל, שתקפו את יוצרי הסרט, שני מועמדים בולטים ברשימת הדמוקרטים בחרו להתמקד דווקא בביקורת על התגובה הישראלית אליו.

גבי לסקי, מספר 6 ברשימה, טענה כי השיח נגד יוצרי הסרט הפך לאלים וקראה להגן על האפשרות להעלות שאלות מוסריות גם בשעת מלחמה.

"השיח האלים נגד היוצרים חייב להיפסק", כתבה לסקי, והוסיפה כי מדובר ב"יצירות שמעלות שאלות ערכיות, שדווקא מתוך הכאב חייבות להישאל".

לדבריה, "הכי קל להצדיק פגיעה בזכויות אדם בזמן מלחמה, ולכן יש גם חובה לשאול שאלות ולשים גבולות. זו המהות של הדמוקרטיה".

משה רדמן, מספר 9 ברשימת הדמוקרטים, התייחס אף הוא לביקורת נגד הסרט.

לדבריו, "האווירה הציבורית, התקשורת המתקרנפת, היעדר החינוך לזכויות אדם, המנהיגות הבזויה, האופוזיציה החלשה, כל אלו הם נסיבות קלאסית לבלבול ואובדן דרך".

"לא יודע אם הסרט באמת הוגן ונאמן למקור", כתב. למרות זאת, כבר קבע כי "טוב שיש שיח, טוב שיש ביקורת", ואף יצא נגד מי שכינה "הפופוליסטים הפשיסטים".