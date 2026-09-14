לא שם ישראלי: כך קראו קים אור אזולאי ויפתח זיו לבנם

השחקנית והמנחה קים אור אזולאי ובעלה, הכדורסלן יפתח זיו, ערכו היום (שני) את ברית המילה לבנם הבכור - ובמהלך האירוע חשפו לראשונה את שמו: דילן זיו.

שם בינלאומי לבן הבכור

כשבועיים לאחר שהפכו להורים בפעם הראשונה, השניים חגגו את האירוע המרגש לצד בני משפחה וחברים ובחרו לבנם שם בינלאומי, שמצטרף למגמה שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות בקרב הורים ישראלים - בחירת שמות קצרים שמתאימים גם בארץ וגם מעבר לים.

כזכור, בסוף חודש אוגוסט הודיעו אזולאי וזיו על הולדת בנם הבכור. לצד תמונות ראשונות מבית החולים כתבה אזולאי: "אמא ואבא חיכו לך".

שנה אחרי החתונה: הפכו למשפחה

אזולאי היא שחקנית, מנחת טלוויזיה ומעצבת אופנה, ואילו זיו הוא כדורסלן המשחק בעמדת הרכז בהפועל תל אביב ובנבחרת ישראל. השניים נישאו ביולי 2025, וכשנה לאחר מכן הרחיבו את המשפחה והפכו להורים לדילן.