בית המשפט מבטל את ההחלטה לטובת שרה נתניהו

שרה נתניהו ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

‏בית משפט השלום ביטל היום (שני) את פסק דינו שקבע כי עובדת מעון ראש הממשלה לשעבר, סילבי גנסיה תשלם לרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, 100 אלף שקלים.

הביטול ניתן לאחר שגנסיה טענה למחדלים קשים של עורך דינה הקודם, אופיר שמשון, שלא עמד בזמנים ולא הגיש מסמכים לבית המשפט. ‏נזכיר כי בחודש לפני מספר חודשים, בית משפט השלום בתל אביב-יפו קיבל את תביעתה של שרה נתניהו נגד סילבי גנסיה, וקבע בפסק הדין, כי גנסיה חייבת לשלם פיצויבסך 100,000 ש"ח בגין לשון הרע, בנוסף ל-20,000 ש"ח שכר טרחת עורך דין והחזר אגרה.

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נזכיר כי התביעה הוגשה בשנת 2020 בגין שני פרסומים שפורסמו על ידי גנסיה בדצמבר 2019 ובמאי 2020, שלטענת נתניהו מהווים לשון הרע. גנסיה, לשעבר עובדת במעון הרשמי, לא הגישה את סיכומיה במועדים שנקבעו ואף לא פנתה בבקשה להארכה או בהסבר למחדל.

בחודש מאי האחרון, גברת נתניהו העידה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, במסגרת התביעה שהגישה עובדת המעון לשעבר סילבי גנסיה על סך 650 אלף שקל. גנסיה תבעה את נתניהו ואת משרד ראש הממשלה וחברת הניקיון "מוריה" שהעסיקה אותה על התעמרות במקום העבודה, פגיעה בשמה הטוב וסעיפים נוספים.

על פי כתב התביעה, ההתעמרות של שרה נתניהו בגנסיה כללה דרישה להחלפת בגדיה כמה פעמים לאורך יום העבודה, הטלת קנסות ועונשים, וצעקות. נתניהו באה לדיון מלווה בדוד שרן, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה, וכן דובר משפחת נתניהו עופר גולן ודובר הליכוד גיא לוי.

נתניהו טענה כי כמעט שלא נתקלה בגנסיה, וכינתה אותה "האישה הזאת". היא סיפרה: "אני הלכתי בבוקר לעבודה שלי ולשאר הדברים הציבוריים שאני עושה, וכשחזרתי הקומה היתה ריקה. כמעט שלא נתקלתי בה".

נתניהו האשימה את גנסיה כי היתה "שתולה", והזכירה הודעות ששלחה גנסיה למנהליה והתלוננה בהן על התנהגותה. "איזו עוזרת ניקיון מנהלת אינסוף התכתבויות ושומרת אותן? התיעוד כאן כולו מכיל מסרונים של עובדת בית. אני לא ראיתי דבר כזה בעולם, זה היה בכוונת מכוון כדי לבנות תיק, לעשות הון ולקבל פרסום".