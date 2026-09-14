אירוע חריג בירדן: 11 פצועים מדליפת אמוניה במתקן תעשייתי 

אירוע חריג: פיצוץ עז התרחש היום (שני) בעקבות דליפה של גז אמוניה במתקן תעשייתי בנמל עקבה שבירדן. לפי הדיווח בערוץ "אל-ממלכה" הירדני, 11 בני אדם נפצעו באירוע, כשהם סובלים מחנק.

בעקבות הפיצוץ, הרשויות בירדן פינו את כל אזור נמל עקבה מתוך משנה זהירות. הפצועים פונו לטיפול בבית החולים, כשנמסר כי כולם במצב קל או בינוני.

בהמשך נאמר כי הושגה שליטה על הדליפה, והפעילות באזור הנמל התחילה לחזור לסדרה. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור באזור הכלכלי של עקבה, נדאל אל-עוראן, עדכן כי "בדיקות טכניות אימתו שהמצב נמצא כעת בשליטה".