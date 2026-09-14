צפו בתיעוד: הסעודים מנהלים קרב בלימה נואש בתימן

סעודיה נגד החות'ים ( צילום: חיל האוויר הסעודי, אילוסטרציה. )

לאחר דממה צורמת וחוסר הצלחה כולל בהתמודדות עם החות'ים, חיל האוויר הסעודי והכוחות התימניים המקומיים בתמיכתם מנהלים מאבק בלימה נואש כנגד כוחות המורדים החות'ים שיכורי הניצחון אחרי מסע כיבושים אסטרטגי.

חיל האוויר הסעודי וכוחות הקרקע התימניים פועלים בכל כוחותיהם בניסיון למנוע מהחות'ים את גיבוש שליטתם ביעדים האסטרטגיים שכבשו במהלך ימי הלחימה האחרונים. מסוקי קרב ומטוסים סעודיים תוקפים באופן אינטנסיבי את כוחות המורדים באזור העיר מוח'א האסטרטגית על חופי הים האדום, בניסיון נואש למנוע את התחפרות הכוחות בעיר שכבר נפלה ונכבשה על ידי המורדים.

במהלך השבוע האחרון המערכה הסעודית שהתחיל בתרועות ניצחון ושיחות על היום אחרי המורדים החות'יים הידרדרה לקטסטרופה אזורית, כאשר החות'ים הצליחו להשתמש במערכה הסעודית מצפון לפנות דרומה, ולגבש את שליטתם על קו החוף של היום האדום, וכעת מחזיקים באיים השולטים במיצר באב אל מנדב.

על פי שורה של דיווחים, הסעודיים נואשים להצליח לבלום את המורדים החות'ים ועושים שימוש בכל הכלים המתקדמים ביותר שלהם. על פי דיווחים השתמשו הסעודיים בטילי 'Storm-Shadow' חמקניים לתקיפות על מתקדנים חות'יים ואף פנו לישראל ואיחוד האמירויות בבקשה לסיוע.