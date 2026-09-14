( רשת 13 )

בסרט תיעודי חדש שישודר הערב (שני) ברשת 13, משתפת המגישה יעל בר זוהר בתיאור כואב ואישי על אובדן אחיינה עילי ברעם ז"ל, שנרצח בטבח הנובה ב-7 באוקטובר. בר זוהר, שהייתה קרובה במיוחד לעילי, מתארת את הריק שנותר אחריו: "כאילו תלשו לי חתיכה מהלב, מהמשפחה וממני".

הסרט "צברים אמריקאים" מציג את סיפורם של ישראלים שחיים בארצות הברית ומתמודדים עם המציאות הישראלית מרחוק. בר זוהר, שהיא אחת הדמויות המרכזיות בסרט, בחרה לשתף את הצופים בסיפור האישי והכואב שלה על אחיינה שנספה במתקפת הטרור. "בשבעה באוקטובר אני איבדתי את האחיין שלי, עילי. הוא היה בן 27", מספרת בר זוהר בקטע מרגש מהסרט. היא מתארת את התחושה באמצעות דימוי ויזואלי: "פה יש כמו פאזל של מגן דוד, וחסר. ואני מרגישה כאילו תלשו לי חתיכה מהלב, מהמשפחה וממני". בר זוהר מדגישה כי הכאב אינו רק שלה: "יש הרבה משפחות בישראל שלקחו להם". היא מוסיפה כי הקרבה המיוחדת שהייתה לה עם עילי הופכת את האובדן למוחשי במיוחד: "אני ממש מרגישה את זה גם בבשר, כי הייתי מאוד קרובה אליו". עילי, כך מתברר, היה מדריך בתנועת הצופים ובעל תפיסת עולם ייחודית. "הוא היה מדריך אמבטיות קרח והוא מאוד האמין בנשימות", מספרת דודתו. "הוא תמיד היה מזכיר לנו לא לשכוח לנשום, עילי. היה אומר לנו, למשפחה, לחברים".

גיא זוארץ ואחיינו עילי ברעם ז"ל ( מתוך הסטורי של גיא )

בר זוהר מחברת את המסר של עילי למציאות שבה מתמודדים צעירים ישראלים בחו"ל: "דיברתם עכשיו הרבה על סיטואציות לא פשוטות שאתם מתמודדים בבתי הספר, שפתאום אתם נתקלים בסיטואציות כואבות, עם חברים שכבר פתאום איכזבו, ורק בגלל שאתם ישראלים או יהודים פתאום כבר הפנו גב. אז לא לשכוח לנשום".

בחלק מרגש במיוחד, בר זוהר קוראת מתוך כתביו של עילי, שבהם הוא הביע הכרת תודה לחיים ולעצמו. "אני מודה על האומץ שלי להתמודד עם עצמי. אני מודה לעצמי שאני אף פעם לא מפסיק לנסות להשתפר", כתב עילי. "אני מודה לעצמי על היכולת לראות את הטוב בכל דבר וגם בי".

המילים שכתב עילי משקפות תפיסת עולם אופטימית ומלאת הכרת תודה: "אני מודה ליקום שמיקם אותי הכי מדויק שיש, הקיף אותי באנשים הכי טובים לי, במשפחה שהכי מתאימה לי, ובחוויות ובקשרים המדויקים לי. אני מודה על האופטימיות שתמיד יש בי, גם אם לפעמים היא מתחבאת עמוק עמוק".

עילי סיים את כתביו במילים: "אני מודה על היכולת שלי להרגיש את הכל ומודה על היכולת להכיל את הרגשות האלה. מודה ליקום על הטבע ועל הקסם הזה". מילים אלו, שנכתבו לפני הטרגדיה, מהוות כעת עדות לאישיותו המיוחדת ולגישתו לחיים.

יעל בר זוהר וגיא זוארץ, בעלה של יעל ודודו של עילי, שיתפו בעבר בגעגוע לאחיינם האהוב. "כמה שאני מתגעגע אליך", כתב זוארץ ביום הזיכרון האחרון. "לשטויות שלך, להומור, לשמחה ללא גבולות, לשובבות, לקונדסות, לעומק שלך, לרגש".

המשפחה גם הוציאה שיר לזכרו של עילי בשם "דרך שברי הלב", שמילותיו לקוחות ישירות מתוך טקסטים שכתב ביומניו. השיר, שיצא לקראת יום הזיכרון תשפ"ה, הוא דרכם של בני המשפחה להנציח את זכרו ולשמור על מילותיו חיות.

הסרט "צברים אמריקאים" ישודר הערב (שני) ברשת 13 ויציג, בין היתר, את סיפורה של יעל בר זוהר ואת המסר שעילי השאיר אחריו - לא לשכוח לנשום, גם בזמנים הקשים ביותר.