תפנית ביחסים? סעודיה מבקשת מישראל עזרה נגד החות'ים

מספר גורמים דיווחו אל אוזניי העיתונות הבינלאומית כי המפלה הסעודית בחזית התימנית דוחפת את הממלכה אל צעדים שעד לפני שבועות היו נראים דמיוניים, כולל קשרים אקטיביים עם ישראל.

המערכה הסעודית-תימנית כנגד המורדים החות'ים סחפה אחריה התלהבות רבה בימיה הראשונים, וגורמים רבים בתוך סעודיה אף התלחששו על הפלת הארגון והקמת מדינה ידידותית במקומו, אך כגודל התקוות כך גודל המפלה. לאחר כיומיים של הצלחות מפתיעות, הדחיפה המשותפת של הכוחות התימנים בתמיכת סעודיה נשברה. החות'ים בלמו את התקדמותם בצפון תימן ויצאו למסע כיבושים לכל אורך חופי הים האדום התימניים הדרומיים, וזכו להישגים שחיזקו את אחיזתם בשטח פי כמה מבעבר, כמו כיבוש האי פרים השולט על הכניסה לים האדום.

האי פרים שנכבש לאחרונה על ידי החות'ים ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

ונראה שכעת הלחץ מביא את סעודיה אל נקודת מפנה, לאחר שבשלוש שנים האחרונת הפנתה הממלכה כתף קרה לישראל, וסירבה לשיתופי פעולה אזוריים ואיתם גם לנורמליזציה, הסעודים חוזרים לגשש בירושלים.

על פי גורמים אמריקאים בכירים בשורות פיקוד המרכז למזרח התיכון, סנטקום, סעודיה החלה לפנות למדינות השותפות בפיקוד, בדגש על ישראל, בבקשה לסיוע בלחימה בתימן.

על פי הדיווחים, סעודיה מבקשת סיוע מישראל וגישה אל מודיעין מטרות ומודיעין שיגורים מקדים, בניסיון לפגוע באופן מדויק יותר בחות'ים ולהתמודד עם שיגוריהם עליה.

מדובר בתפנית בהתנהלות הסעודית, אך היא יכולה להיות משמעותית או בסך הכל תועלתנית. לאורך השנתיים האחרונות פעלה סעודיה רבות נגד 'ציר אברהם'. הציר האזורי הישראלי-אמירתי-מרוקאי שהפך למשפיע ביטחונית, במקום להצטרף אליו.

סעודיה גירשה את האמירתים מתימן ואף תקפה ישירות כוחות המזוהים איתם, היא פעלה למנוע הכרה בינלאומית רחבה בסומלילנד כמדינה, דבר שישראל תרוויח ממנו אסטרטגית, ופנתה לבניית נאט"ו מזרח תיכוני, ברית מכה, שכעת מסתברת כשווה את הדיו על הנייר אך לא הרבה מעבר.

עד כה לא ברור כיצד ישראל הגיבה לבקשות אלה, כאשר על פי דיווחים זרים ישראל סייעה בעבר לסעודים בנושאים דומים (במיוחד במלחמת 2015 נגד החות'ים) אך קשה לראות את ישראל מגישה יד חמה לסעודים אחרי השלוש שנים האחרונות ללא גביית מחיר.