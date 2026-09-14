בצל התקדמות החות'ים: בן סלמאן נפגש עם בכיר הצבא האמריקני

מוחמד בן סלמאן ( שאטרסטוק )

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן נפגש היום (שני) עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), האדמירל בראד קופר - כך דווח היום בכלי התקשורת הממלכתיים בסעודיה. הפגישה מגיעה על רקע ההסלמה במתקפות של החות'ים על סעודיה, ולאור ההתקדמות של ארגון המורדים מתימן וכיבוש מיצר באב אל-מנדב בימים האחרונים. לפי הדיווח, בן סלמאן וקופר נפגשו בג'דה שבסעודיה, כשהשניים דנו "בהתפתחויות האזוריות האחרונות, וכן ביחסים הבילטראליים בין שתי המדינות".

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כזכור, בסוף השבוע האחרון המורדים החות'ים החלו במהלך לכיבוש ערי נמל אסטרטגיות, וגם כיבוש איים שולטים בים האדום. תחילה הם תקפו וכבשו את האי ג'באל זוקאר, ובהמשך גם את האי פרים, השולט על הכניסה לים האדום ומיצר באב אל-מנדב. במקביל דווח על הסלמה נרחבת במתקפות נגד העורף הסעודי, כשבימים האחרונים נרשמו מתקפות כטב"מים וטילים בליסטיים לעבר מתקני נפט ובסיסי צבא בדרום סעודיה.

הבוקר דווח בעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" כי הרשויות במצרים סירבו להצעת החות'ים לשמש כמתווכים ולתאם עם הרשויות בתעלת סואץ את הסדרת השיט הימי במיצר באב אל-מנדב ובים האדום. לפי הדיווח, במצרים הבהירו כי "לא נעניק לצד שאינו מוכר בזירה הבינלאומית הזדמנות לקבל הכרה משתמעת בו, רק מעצם המענה להודעה שלו, אפילו אם מדובר בשיחת טלפון".