הערב שבו לירן דנינו, בן צור, ששון ומתן חסן חיזקו את כולנו באמונה

לירן דנינו, מתן חסן, ששון שאולוב ובן צור ( צילום: סרוגים )

יש משהו בחיבור של כמה אמנים חזקים על במה אחת שיכול להפוך בקלות לעמוס מדי, אבל במקרה של מופע "מאירים" - קרה בדיוק ההפך. לירן דנינו, בן צור, ששון שאולוב ומתן חסן עלו יחד למופע שהיה בנוי מהשירים הכי מוכרים ואהובים שלהם, שיתופי פעולה מרגשים והרבה מאוד אמונה - והתוצאה הייתה פשוט ערב מעולה.

ארבעה אמנים - וכל הלהיטים במקום אחד החלק הראשון של המופע היה בדיוק מה שהקהל רצה לקבל. כל אחד מארבעת האמנים קיבל את הבמה שלו והביא איתו את השירים הכי חזקים והמוכרים שלו, אלה שמספיק לשמוע כמה שניות מהם כדי שכל האולם יתחיל לשיר. וזה בדיוק מה שעבד כל כך טוב במופע הזה. במקום להגיע להופעה של אמן אחד ולחכות בין השירים לאלה שאתם באמת מכירים ואוהבים, כאן כמעט כל כמה דקות הגיע להיט אחר. כל אחד מהארבעה הביא איתו את העולם שלו, את הקול שלו ואת הקהל שלו - וביחד נוצר רצף שכמעט לא נתן לאנרגיה לרדת. אבל מעבר ללהיטים, היה עוד משהו שחיבר בין הארבעה - האמונה.

האמונה הייתה שם לאורך כל הערב

למרות שהם מגיעים ממקומות שונים ובסגנונות שונים, אצל כל אחד מהאמנים אפשר לראות בשנים האחרונות את הקרבה לאמונה ולדת בדרך שלו. במופע הזה נתנו לו מקום מרכזי.

וזה גם מה שהפך את "מאירים" ליותר מסתם ערב עם ארבעה זמרים מצליחים. ככל שהמופע התקדם, הוא התחיל לקבל אופי אחר. השירים האישיים התחברו לשירי אמונה, הסיפורים של כל אחד מהם התחברו זה לזה, והיה ברור שיש כאן ניסיון להעביר משהו מעבר למוזיקה עצמה.

ואז הם התחילו לשיר ביחד

אחד הדברים היפים במופע היה שלא הסתפקו בפורמט של "כל אחד שר את שלו". הארבעה נכנסו אחד לשירים של השני, שרו יחד ויצרו דואטים ושיתופי פעולה שהרגישו טבעיים וכיפיים.

דווקא בגלל שכל אחד מהם שונה, החיבורים האלה עבדו. לכל אחד יש צבע אחר לגמרי, וכשהם נפגשו על אותה במה נוצרו כמה מהרגעים הכי יפים של הערב.

אחד הרגעים המרגשים ביותר הגיע כשהארבעה שרו יחד את "שיר למעלות", שאותו הקדישו לעילוי נשמת חללי צה"ל. בתוך ערב שהיה מלא בשירים, צחוקים ואנרגיה, פתאום הגיע רגע אחר - שקט, מרגש ומדויק.

ומהתרגשות - למסיבה

אחרי הרגעים המרגשים, המופע עבר לחלק הכי מקפיץ של הערב. בזה אחר זה הגיעו שירי אמונה שמחים ומוכרים, כאלה שפשוט אי אפשר להישאר אדישים אליהם. "מי שמאמין לא מפחד", "השם יתברך תמיד אוהב אותי", "כל עכבה לטובה" ועוד לא מעט שירים שהרימו את הקהל וגרמו לאולם כולו לשיר ולרקוד יחד.

זה היה בדיוק החיבור היפה של המופע - מצד אחד אמונה ותוכן, ומצד שני שמחה ואנרגיה מטורפת. ארבעת האמנים שרו יחד, הקהל היה לגמרי איתם, והאווירה הפכה לחגיגה אחת גדולה.

מופע שמשאיר טעם של עוד

וזה כנראה מה שהיה כל כך מוצלח ב"מאירים". לקחו ארבעה אמנים חזקים מאוד, שכל אחד מהם יכול להחזיק במה בפני עצמו, אספו את השירים הכי יפים, חזקים ומוכרים שלהם - וחיברו הכול לערב אחד.

אבל החיבור לא נעשה רק דרך המוזיקה. האמונה, שנוכחת אצל כל אחד מהם בדרך אחרת, הפכה להיות החוט שעובר לאורך המופע כולו - מהשירים האישיים, דרך הרגעים המרגשים ועד לחגיגה הגדולה בסוף.

התוצאה הייתה מופע שמצליח גם לרגש, גם להקפיץ וגם לתת לכל אחד מהאמנים את המקום שלו. כמעט בלי רגעים מתים, עם המון שירים שהקהל מכיר ועם שיתופי פעולה שעשו חשק לקבל מהם עוד.