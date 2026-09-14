'הייל היטלר, תשוחרר פלסטין': הפגנה ניאו-נאצית בלב ניו יורק

האנטישמיות הפרועה משני צידי המתרס הפוליטי בארצות הברית ממשיכה לפרוץ החוצה, ולחשוף את הסכנות הגוברות מיום ליום ליהודי ארצות הברית. ניו יורק תחת העיר זוהראן ממדאני הפכה למרכז של הפגנות שמאל קיצוני ואיסלמיסטיים כנגד ישראל ויהודים, אך כעת גם ניאו-נאצים תופסים את מקומם ברחובות.

תיעודים המופצים מהשעות האחרונות בארצות הברית, חושפים עוד תועפה מטרידה של שנאה מתפרצת כנגד יהודים. לאחר הפגנות שמאל סוערות כנגד ישראל, כעת גם נאצים הפכו לחלק מהנוף המקומי, הפגנה אנטישמית של עונדי סרטי צלב הקרב מזעזעת את העיר.

ארגון ניאו-נאצי הגיע להפגין בלב העיר ניו יורק כנגד 'כוח יהודי'. הקבוצה מתארת את עצמה כארגון 'סוציאליסטי-לבן" הדואג ל'שימור מעמד הלבנים' ונלחם לטענתם כנגד השפעות יהודיות.

ההפגנה נערכה ללא הפרעה על ידי הרשויות, למרות קריאות אנטישמיות מובהקות שכלל קריאות ששילוב את סיסמאות ה-'זיג הייל' ו-'הייל היטלר' הנאציות, עם 'תשוחרר פלסטין'.

במהלך ההפגנה מאיימים גם הנוכחים על יהודיים מקומיים, כמו המועמד אנטי-מוסלמי לסנאט, ג'ייק לאנג, אותו תיארו כ'יהודי בתחפושת'.

במהלך ההפגנות קראו הניא-נאצים כי "כולם צריכים להתאחד כנגד האיום היהודי, הכוח היהודי, המניפלוציות היהודיות, הן מסכנות את האדם הלבן ואת כולם יחד".