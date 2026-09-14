לא רק בוי ג'ורג': אלו כוכבי האירוויזיון שיגיעו להופעה מיוחדת בישראל

חודש אוגוסט האחרון הביא איתו רוח חדשה למועדון חובבי האירוויזיון בישראל. עם היבחרה של ההנהגה החדשה של מועדון OGAE ישראל הובטח לחברים כי חגיגות ה-40 למועדון ילוו בהפתעות חסרות תקדים.

כעת, ההבטחה הזו הופכת למציאות מרגשת בשטח, ומנפצת את תחושת הבידוד של השנים האחרונות. על פי הפרסום באתר יורומיקס, ביום חמישי, 19 בנובמבר 2026, יתכנסו מעריצי התחרות במועדון ה"קאלאס" (Callas) בתל אביב למסיבת ענק שתציין ארבעה עשורים של אהבה למוזיקה, לצבע ולדרמה של האירוויזיון. אך גולת הכותרת של הערב אינה רק הזיכרונות, אלא הבשורה המרעננת: לראשונה מזה שנים, אמני אירוויזיון בינלאומיים יגיעו להופיע בלייב על בימה בישראל, לצד נציגי עבר ישראלים ואורחים מיוחדים.

את יריית הזינוק הפיחה ההכרזה על הגעתה של קיארה, מהזמרות האהובות והמזוהות ביותר עם התחרות. נציגת מלטה זכורה לקהל הישראלי במיוחד מאירוויזיון 1998, אז הגיעה למקום השלישי עם הלהיט "The One That I Love" בקרב צמוד ומורט עצבים מול דנה אינטרנשיונל. קיארה חזרה לבימת האירוויזיון עוד פעמיים נוספות: ב-2005 כשקטפה את המקום השני עם "Angel", וב-2009 עם השיר "What If We".

אליה מצטרף שם חם נוסף שנחשף היום (שני): פאשה פארפני, הכוכב שייצג את מולדובה באירוויזיון 2012 עם השיר "Lăutar" ושוב ב-2023 עם הלהיט הסוחף "Soarele și Luna".

לצד חגיגות מועדון החובבים, גל הגעת הכוכבים הבינלאומיים לישראל צובר תנופה נוספת: גם אגדת הפופ הבריטית בוי ג'ורג' צפוי להגיע להופעה בישראל. הזמר, שמפגין תמיכה עקבית בישראל ואף הוציא לאחרונה את השיר "We Will Dance Again" כהומאז' לנפגעי פסטיבל הנובה, צפוי להופיע בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב בנובמבר הקרוב.

הגעתם של האמנים הללו מסמנת חגיגה כפולה עבור החובבים המקומיים, ומציגה אמירה ברורה: המוזיקה והאהבה לתחרות ולבמה חזקות מכל חרם.