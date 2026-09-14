7 שנות מאסר לסייעת המתעללת בפעוטון בנתניה

פרשת הסייעת המתעללת בנתניה מגיעה לסיום. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום 7 שנות מאסר על שלי שיינקר, סייעת בגן הילדים "הגן השקוף" בנתניה, שהורשעה בהתעללות ובתקיפה של 12 פעוטות בני 0.7-1.5 שנים.

בנוסף לעונש המאסר, שיינקר תפצה את ההורים בסך כולל של 300 אלף ש״ח.

כזכור, שיינקר הורשעה בביצוע עבירות רבות של התעללות בקטין חסר ישע ע"י אחראי, תקיפת חסר ישע על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש ותקיפה בנסיבות מחמירות. בכתב האישום, תואר איך בכ-60 הזדמנויות שונות, דחפה את הפעוטות, הכתה אותם, סטרה להם, משכה בשיערם והתעלמה מבכיים של הפעוטות.

במקרים אחרים, בעטה בהם ברגליה, צבטה ותפסה בחוזקה בפניהם. כמו כן, נהגה למשוך או להרים את הפעוטות מידם או זרועם האחת ולהשליך אותם בחוזקה, גם בעת שישנו. במקרים אחרים, ריססה חומר ניקוי לעבר הפעוטות וכן גררה כיסא ודחפה עימו בחוזקה פעוט שזחל על הרצפה. האירועים תועדו במצלמות האבטחה.

בית המשפט ציין בגזר הדין, כי מעשי התעללות ואלימות כלפי קטינים גבוהה ביותר, ובפרט כאשר מדובר בעבירות המבוצעות על ידי האדם האמון על שמירה על הקטין ועל רווחתו.

עוד ציין בית המשפט, כי למרבה הצער למרות מגמת ההחמרה המובהקת בענישה, עדיין ממשיכות גננות ומטפלות לבצע עבירות אלימות חמורות כלפי פעוטות רכים בשנים. בית המשפט התחשב בנתונים האישיים של הנאשמת, כפי שעלו מתסקיר שירות המבחן, והשית עליה, כאמור, 7 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי משמעותי.

עו״ד אופיר פחימה מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי) מסרה לאחר גזר הדין: ״שלי שיינקר ביצעה את מעשי התקיפה וההתעללות בשיטתיות ובאכזריות, תוך השפלה, ביזוי, ניצול מרותה והטלת אימה על פעוטות רכים וחסרי ישע, שאינם יכולים להגן על עצמם או לבטא במילים את שנעשה בהם. בשעה שהופקדה על שלומם, היא ניצלה את חולשתם ופגעה בהם, הן בגופם והן בנפשם.

העמדה העונשית של הפרקליטות הייתה לגזור עליה 10 שנות מאסר על מנת להעביר מסר, כי פגיעה בילדים חסרי ישע, במקום שאמור להיות עבורם סביבה בטוחה ומוגנת, והפרת האמון שנותנים ההורים במי שמופקדים על היקר להם מכל- מחייבות ענישה משמעותית ומיצוי הדין.

אנו נלמד את גזר הדין ונשקול אם יש מקום להגיש ערעור. מכאן אנו מחזקים את ההורים האמיצים שהגיעו לכל הדיונים וליווינו אותם לאורך המשפט, ואנו מקווים כי לאחר גזר הדין, הם יתחילו יחד עם ילדיהם, ככל שניתן, בתהליך של ריפוי ושיקום״.